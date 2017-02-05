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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۴۵

همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر؛

همایش سبک زندگی اسلامی در ورامین برگزار شد

همایش سبک زندگی اسلامی در ورامین برگزار شد

ورامین-همایش سبک زندگی اسلامی همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر با حضور مربیان و معاونان تربیتی مدارس شهرستان ورامین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش سبک زندگی اسلامی و قرآنی ظهر یکشنبه و همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر با حضور مربیان و معاونان پرورشی شهرستان ورامین در کانون هدایت برگزار شد.

در ابتدای این همایش، طرح ختم قرآن به نیت شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس توسط فرهنگیان شهرستان ورامین به اجرا درآمد.

حجت الاسلام محمد حسن فلاح  کارشناس حوزه مهدویت و رحیم مخدومی نویسنده برجسته دفاع مقدس از جمله سخنرانان ویژه این همایش بودند.

عباس سیلسپور معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مکتب حیات بخش اسلام، آموزه های فراوانی را برای زندگی فردی و اجتماعی دارد.

وی افزود: بدون تردید اجرای سبک زندگی اسلامی بر پایه آموزه های قرآنی و دینی سبب می شود تا بسیاری از ناهنجاری ها و مشکلات اخلاقی در جامعه به وجود نیاید.

سیلسپور یادآور شد: دشمن تلاش دارد تا الگو و سبک غربی را جایگزین سبک زندگی اسلامی کند و در این میان توجه به آموزه های دینی و افزایش آگاهی ها در این زمینه می تواند راهگشا باشد.

دبیر کمیته دانش آموزی و فرهنگیان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین افزود: همایش سبک زندگی اسلامی به منظور گسترش و ارتقای سطح آگاهی مربیان و معلمان پرورشی در ایام الله دهه مبارک فجر برگزار شد.

کد مطلب 3897884

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