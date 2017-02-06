«بیست هزار فرسنگ زیر دریا» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که شاهکار نویسنده کتاب های علمی تخیلی است یکی از پیشگوییهای علمی ژول ورن در خصوص زیردریایی را به تصویر کشیده است.
این کتاب که به روایت اول شخص نوشته شده، هم ذات پنداری نوجوانان را برمیانگیزد و آنها را به دنیای خیال انگیز ولی واقعی ژول ورن دعوت میکند: «ماجرای من در تابستان ۱۸۶۶ در نیویورک آغاز شد. چند ماه بود که تکههای شکسته کشتی در ساحل دیده میشد. بعضی از مردم فکر می کردند که این کار هیولای دریاست. آنها میگفتند که هیولای دریا یک موجود سیاه با چشمان درخشان است اما بقیه به آنها میخندیدند.»
بیست هزار فرسنگ زیردریا یکی از شناخته شده ترین و محبوب ترین داستان های ورن است. انی داستان، تخیلات علمی و جالب ورن را نشان میدهد. در آن زمان، زیردریاییها اختراع نشده بودند. حتی تجهیزات غواصی نیز تا دهه ۱۹۳۰ استفاده نمی شد. گرچه ورن همه چیز را درست ننوشته است در چنان عمقی که این زیردریایی پایین می رود، فشار آب بلافاصله زیردریایی و نفراتش را غرق می کند.
این کتاب از مجموعه داستان های کلاسیک در انتشارات شهرقصه با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و قیمت ۳۰۰۰ تومان منتشر شده است.
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