حضور برگزیدگان آمریکایی کتاب سال در ایران منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و بیست و چهارمین دوره جایزه جهانی کتاب سال عصر امروز یکشنبه ۱۷ بهمن با حضور دبیران این دو جایزه و مدیرعامل خانه کتاب موسسه مجری این جوایز در محل سرای اهل قلم در تهران برگزار شد.

مجید غلامی جلیسه مدیرعامل خانه کتاب در این نشست خبری با اشاره به اهمیت جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در عین حال از اینکه این جایزه آنچنان که باید و شاید میان ناشران، نویسندگان مورد توجه و تحلیل و ارزیابی قرار نگرفته است گلایه کرد و در ادامه گفت: متاسفانه روند کیفی کتابهای منتشر شده در ایران به رغم روند تصاعدی رشد کمی این آثار، مطلوب نیست.

وی در ادامه یادآور شد که در سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال، ۱۱ کتاب عنوان برگزیده و ۴۰ کتاب عنوان شایسته تقدیر را کسب کرده اند و در بیست و چهارمین دوره جایزه جهانی کتاب سال هم ۱۰ اثر حائز رتبه برگزیده شده اند.

در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی مهدوی راد دبیر جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه فعالیت اجرایی این دوره از جایزه کتاب سال صد در رصد الکترونیک انجام شده است، گفت: فراخوان این جایزه برای حدود شش هزار ناشر و صاحب اثر و همچنین ۲ هزار و ۵۰۰ کارشناس ارسال شد که در نهایت ۳ هزار و ۴۷۳ اثر از طریق فراخوان و ۲ هزار و ۱۰۰ اثر از طریق منابع موجود در آرشیو به گردونه داوری جایزه کتاب سال راه پیدا کرد.

وی افزود: این آثار بعد از ریزش اولیه در ۱۱ گروه بسته بندی شد که البته با احتساب آثاری که در جایزه ادبی جلال آل احمد مورد داوری قرار گرفت مجموعا به ۸ هزار و ۳۶۴ عنوان بالغ شد.

مهدوی راد با بیان اینکه هر یک از آثار جایزه کتاب سال توسط ۴ نفر داوری شده است، گفت: آثاری که امتیازشان بین ۸۰ تا ۹۰ بوده است حائز عنوان شایسته تقدیر و آثاری که امتیازشان بین ۹۰ تا ۱۰۰ بوده اند حائز رتبه برگزیده شده اند.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ بجز کتابهای آموزشی و کمک درسی تعداد ۴۶ هزار و ۵۲۷ کتاب در سراسر کشور منتشر شده است، سخن مدیرعامل خانه کتاب را در خصوص افت کیفی آثار منتشر شده در ایران تایید کرد و یادآور شد: ما علاوه بر افت کیفی در آثار گرفتار مشکلاتی در حوزه ترجمه کتابها هم هستیم و به جرأت می توانم بگویم که بسیاری از ترجمه ها باری به هر جهت است.

مهدوی راد با اشاره به ماجرای دانلود غیرمجاز آثار در فضای مجازی گفت: متاسفانه ما با فاجعه بسیار بزرگی به نام دزدی الکترونیک کتاب روبرو هستیم که این مسئله می تواند صعت نشر، ناشران و نویسندگان ما را به خاک سیاه بنشانند چرا که موجب شده ناشران کمتر بدنبال سرمایه گذاری در این حوزه بروند.

در این نشست همچنین محسن جوادی دبیر علمی بیست و چهارمین دوره جایزه جهانی کتاب سال با اشاره به اینکه این جایزه، آثار منتشر شده به زبانهای غیر از فارسی در دو حوزه اسلام و ایران را مورد توجه دارد گفت: به دلیل تنوع زبانها و همچنین برخی زبانهای کم گویش ور، ما به سختی می توانیم افراد خبره ای را پیدا کنیم که با ما همکاری و این آثار را داوری کنند.

وی فزود: البته ما ادعا نمی کنیم که همه آنچه را که در این دو حوزه در جهان منتشر شده است، داوری کرده ایم اما حدود ۲ هزار و ۵۰۰ کتاب را که در این دو حوزه منتشر شده است، شناسایی کرده ایم که در نهایت و با مد نظر قرار دادن شاخص های جهانی کتاب سال، ۱۸۰ اثر را در گردونه داوری قرار دادیم.

دبیر علمی بیست و چهارمین دوره جایزه جهانی کتاب سال با اشاره به اینکه این جایزه بعد از ۲۴ دوره به اعتبار خوبی دست پیدا کرده است، یادآور شد: در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم جایزه ای در حوزه کتاب برگزار می شود که البته ارزش نقدی جوایز آن ۳ برابر جایزه ما است اما از حیث اعتبار علمی، با جایزه کتاب سال بسیار فاصله دارد. این را از این حیث گفتم که متوجه باشیم که اولا جایزه جهانی کتاب سال جای خود را در میان جوایز بین المللی حوزه کتاب باز کرده و دوما آگاه باشیم که برخی کشورها به دنبال ربودن گوی سبقت در این حوزه از ما هستند.

وی با بیان اینکه در چهارمین دوره جایزه جهانی کتاب سال ۱۰ اثر حائز رتبه برگزیده شده اند گفت: ما علاوه بر اینکه یک نفر را هم به عنوان پژوهشگر برتر در حوزه اسلام شناسی برگزیده شده که در مراسم اختتامیه از او تقدیر می شود. علاوه بر این ما امسال یک جایزه ویژه هم داریم که مختص گفتگوی اسلام و مسیحیت است که در این بخش دو نفر از پژوهشگران (یک ایرانی و یک انگلیسی) که نقش زیادی در ایجاد و بسط گفتگوی بین ادیان اسلام و مسیحیت داشته اند تقدیر خواهند شد.

جوادی در ادامه با اشاره به تحولات بوجود آمده بین ایران و آمریکا پس از دستور رئیس جمهور آمریکا در جلوگیری از ورود شهروندان ۷ کشور از جمله ایران به خاک ایالت متحده گفت: متاسفانه این مسئله برای ما هم مشکلاتی ایجاد کرد و ما از حضور تعداد قابل توجهی از برندگان آمریکایی جایزه جهانی کتاب سال در آئین اختتامیه محروم شدیم.

وی در توضیح بیشتر در این باره و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر گفت: ما مایل به این کار نبودیم اما به هر حال تابع مقررات حاکم در نظام خودمان هستیم و بنابر تصمیمی که وزارت امورخارجه در این رابطه اتخاذ کرده و علیرغم اینکه دعوت اولیه از این افراد صورت گرفته بود، حضور آن ها را در برنامه پایانی در مرحله صدور ویزا متوقف کردیم و این موضوع از دستور کار خارج شد.

دبیر علمی بیست و چهارمین دوره جایزه جهانی کتاب سال با اشاره به یک بند از اساسنامه جایزه جهانی کتاب سال در مورد وضعیت جوایز برگزیدگانی که به هر دلیل امکان حضور آنها در آئین اختتامیه وجود ندارد، گفت: مطابق این بند جایزه این نفرات معلق می شود اما مواردی هم بوده که جوایز فرد یا افرادی به دلیل مسائلی مانند بیماری و یا حوادثی که از قبل پیش بینی نمی شد، بعد از آئین اختتامیه به دست آنها می رسید اما در مورد اخیر یعنی برگزیدگان آمریکایی جایزه جهانی کتاب سال هیچ گونه بررسی صورت نگرفته است.

وی در عین حال گفت: ما حتی اسم این نفرات را اثار را که با آنها برگزیده شده اند، در بروشور جایزه جهانی کتاب سال آورده ایم و با این کار می خواستیم نشان دهیم که نگاهمان در موضوع کتاب و جایزه جهانی کتاب سال، به هیچ وجه سیاسی نیست اما به هر حال تصمیمات هم تابعی است از تصمیمات نظامی که در آن قرار داریم.