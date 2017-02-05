مجید بوجارزاده در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع کشور، گفت: روز گذشته مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به رقم بی سابقه ۵۳۶ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه علاوه بر این جمعه ۱۵ بهمن ماه مصرف گاز خانگی و تجاری به حدود ۵۲۸.۵ میلیون متر مکعب رسید، تصریح کرد: هم اکنون اولویت اول شرکت گاز تامین گاز مشترکان خانگی است.

این مقام مسئول با اشاره به اعمال محدودسازی در گازرسانی به برخی از واحدهای صنعتی، نیروگاهی و پتروشیمی‌ها به منظور تامین گاز مشترکان خانگی، بیان کرد: بر این اساس گاز برخی از واحدهای پتروشیمی هم محدود شده است.

وی با اعلام اینکه بر اساس قرارداد، شرکت ملی گاز ایران موظف است که برای ۱۰ ماه سال نسبت به تامین خوراک گاز صنایع پتروشیمی اقدام کند، افزود: علاوه بر این مطابق با این قراردادها برای مدت زمان هشت ماه گرم سال متعهد به تامین سوخت گاز واحدهای پتروشیمی هستیم.

بوجارزاده با بیان اینکه گاز مجتمع پتروشیمی خراسان امشب وصل می‌شود، یادآور شد: از سوی دیگر پیش بینی می‌شود تا فردا شب هم گاز پتروشیمی کرمانشاه وصل شود.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با یادآوری اینکه در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه حدود ۳۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی تحویل صنایع پتروشیمی کشور می‌شود، تاکید کرد: تا چهارشنبه هفته گذشته به طور متوسط روزانه حدود ۵۰ میلیون مترمکعب گاز تحویل صنایع پتروشیمی شده و سوخت و خوراک گاز پتروشیمی‌ها به طور کامل تامین شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در طول چند روز گذشته تاکنون با وجود افزایش مصرف خانگی اما محدودیتی برای صادرات گاز به ترکیه اعمال نشده است، گفت: مطابق با قرارداد، گاز مورد درخواست ترکیه توسط ایران تامین شده است.

وی همچنین با اشاره به از سرگیری گازرسانی به جایگاه‌های سی ان جی، بیمارستانها، مدارس و سایر دستگاه های خدماتی و اداری استان‌های گلستان، مازندران و بخش هایی از گیلان، خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود تا چند روز آینده و با عادی شدن مصرف گاز خانگی، روند گازرسانی از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار شود.