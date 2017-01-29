مجید بوجارزاده امروز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت گازرسانی در سطح کشور، گفت: با وجود کاهش شدید دمای هوا در اکثر استان‌های کشور، هم اکنون در سطح شبکه گاز با افت فشار و یا قطعی گاز روبرو نیستیم.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه متوسط مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری در طول ۲۴ ساعته گذشته تاکنون، به حدود ۴۹۰ میلیون مترمکعب رسیده است، تصریح کرد: علاوه بر تامین گاز مشترکان خانگی، به طور متوسط روزانه حدود ۷۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی هم تحویل نیروگاه‌های برق کشور شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی، به طور متوسط روزانه حدود ۸۲ میلیون مترمکعب گاز طبیعی هم تحویل صنایع عمده کشور می‌شود، اظهار داشت: از سوی دیگر، هم اکنون گاز مورد نیاز صنایع پتروشیمی و جایگاه‌های CNG کشور هم به صور کامل تامین شده است.

وی با اشاره به عادی بودن روند صادرات گاز طبیعی به ترکیه، بیان کرد: هم اکنون بر اساس اعلام شرکت بوتاش ترکیه، به طور میانگین حدود ۲۷ میلیون مترمکعب گاز طبیعی تحویل این کشور همسایه می‌شود.

بوجارزاده با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون، در مجموع حدود ۵۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی تحویل نیروگاه‌های برق کشور شده است، خاطرنشان کرد: در این مدت هم، حدود ۳۰ میلیارد مترمکعب گاز تحویل صنایع عمده شده است.