به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی که از سوی جبهه پیروان خط امام و رهبری قم و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم در مسجد امام زین‌العابدین(ع) برگزار شد، اظهار داشت: دهه مبارک فجر فرصت مغتنمی است تا اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی مورد بازخوانی قرار گیرد.

وی با اشاره به عدم حضور جوانان و نوجوانان در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و قبل از آن بیان داشت: آنان بسیاری از رویدادهای انقلاب را به خاطر ندارند و از این رو باید برای آن‌ها بازخوانی و تشریح شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: امام راحل در پیروزی انقلاب اسلامی نقش کلیدی داشتند و از طرفی اگر حمایت‌های مردم نیز از ایشان وجود نداشت قادر به شکست رژیم طاغوت نبودیم.

وی با بیان اینکه قبل از انقلاب اسلامی کشور مشکلات متعددی داشت، افزود: امروز و پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد خدمات رسانی حتی به دورترین نقاط کشور هستیم و پیشرفت‌های بسیاری را در عرصه‌های مختلف داشته‌ایم.

حجت الاسلام مصباحی مقدم تصریح کرد: در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی شاهد تهاجم گسترده علیه کشور بوده‌ایم اما نظام اسلامی همچنان در حوزه‌های گوناگون دارای جایگاه خوبی است.

وی ادامه داد: کشورهای استکباری برای از میان برداشتن اسلام در جنگ سخت و نرم با هم متحد شدند اما ملت ایران با دست خالی و الگو برداری از قیام حسینی(ع) و با اتکا به وعده‌های الهی پیروزی را رقم زد.

غنی سازی ۲۰ درصد چیزی شبیه معجزه بود

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های هسته ای ایران گفت: غنی سازی ۲۰ درصد چیزی شبیه معجزه بود و امروز یکی از علل قدرت ملت‌ها دارا بودن سطح علمی بالاست و امروز جایگاه علمی ایران در سطح جهانی جایگاه خوبی است.

وی با اشاره به آغاز فعالیت‌های ترامپ در آمریکا بیان داشت: سیاست‌های وی باعث شده تا اختلافات جدی در غرب بوجود بیاید و این شرایط می‌تواند نتایج خوبی برای ما داشته باشد.

حجت الاسلام مصباحی مقدم در ادامه با انتقاد از عدم استفاده کامل از ظرفیت‌های داخل کشور بیان داشت: متأسفانه برخی از دولتمردان به جای تکیه بر توان داخلی به بیرون از کشور امید دارند از این رو اقتصاد مقاومتی را نباید فراموش کنیم.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت‌های خیره کننده ایران در عرصه‌های نظامی و موشکی بیان داشت: امروز این فناوری به حزب الله و جبهه مقاومت منطقه انتقال داده شده است و این پیشرفت‌های نظامی است که جرأت حمله نظامی را از دشمنان علیه ملت ایران می‌گیرد.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تهران بیان داشت: اینکه ترامپ می‌گوید همه گزینه‌ها روی میز است یک بلوف سیاسی است و زانو زدن افسران آمریکایی در برابر نیروهای نظامی ما نشان از ناتوانی آن‌ها در مواجهه با ایران دارد.

توجه ویژه به مدیریت جهادی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر توجه ویژه به مدیریت جهادی عنوان کرد: امروز باید با مدیریت جهادی کشور را در مسیر پیشرفت‌های روز افزون قرار دهیم.

حجت الاسلام مصباحی مقدم امنیت موجود در ایران را بی نظیر خواند و افزود: کشورهای مختلف دنیا درخواست داشته‌اند تا از تجربیات ایران در مبارزه با تروریست استفاده کنند.

وی تصریح کرد: بسیاری از کشورها به دنبال آن هستند تا چهره اسلام را مخدوش کنند که در این راستا باید با اقدامات فرهنگی در عرصه جهانی از خشن نشان دادن چهره اسلام ناب جلوگیری کنیم.