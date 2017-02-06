۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶

پیشکسوتان برتر حوزه مد و لباس تجلیل می‌شوند

یک عمرتلاش صادقانه سه پیشکسوت مد و لباس در ششمین جشنواره مد و لباس فجر پاس داشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، در این دوره سه  تن از برجسته ترین بزرگان حوزه مد و لباس مورد قدردانی قرار می گیرند.

اتفاقی که البته در دوره گذشته نیز انجام و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته بود.

این پیشکسوتان در  حوزه های عفاف و حجاب، لباس مردانه و زنانه فعالیت دارند.

 یک عمر تلاش  برای توسعه لباس ایرانی، ترویج ارزشهای فرهنگی، تبلیغ وتلاش در گسترش عفاف و حجاب در جامعه، راه اندازی و مدیریت مراکز عرضه متعدد، کاربردی کردن آثار و نیز طراحی هنرمندانه و خلاقیت از شاخصه های انتخاب این بزرگان بوده است.

 ششمین جشنواره مد و لباس فجر همزمان با تهران در ۱۵ استان کشور به شکل همزمان برگزار می شود.

