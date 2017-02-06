جزییات حادثه خط لوله گاز زاهدان-بزمان/کشته شدن دو نفر تایید شد

مجید بوجارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات حادثه خط لوله انتقال گاز زاهدان به بزمان گفت: این خط لوله خالی از گاز طبیعی بوده و اصلا به اندازه یک متر مکعب گاز به این خط لوله تزریق نشده است.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با تکذیب انفجار خط لوله به دلیل نشت گاز تصریح کرد: هم اکنون عملیات اجرایی خط لوله زاهدان توسط پیمانکار شرکت گاز به نام شرکت جهاد نصر کرمان در دست اقدام است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در این حادثه دو نفر از کارکنان شرکت پیمانکار کشته شده اند اظهار داشت: یکی از کشته شدگان از کارکنان بومی و دیگری جوشکار خط لوله گاز بوده است.

وی در تشریح جزییات و علت وقوع حادثه اظهار داشت: با توجه به جاری شدن سیلاب ها از چند هفته گذشته تاکنون در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان و به ویژه محدوده اطراف ساخت این خط لوله مقادیر قابل توجهی گل و لای در خط لوله جمع شده بود.

بوجارزاده با بیان اینکه پیمانکار امروز عملیات تست و خشک کردن خط لوله را بوسیله توپک انجام می داده است، یادآور شد:با خروج سریع توپک از خط لوله و برخورد آن به دو نفر از کارکنان پیمانکار متاسفانه این حادثه به وقوع پیوسته است.

سخنگوی شرکت ملی گاز همچنین با رد پارگی و یا انفجار خط لوله خاطرنشان کرد: این حادثه در کیلومتر ۴۵ ایرانشهر به مسیر بزمان صبح امروز به وقوع پیوسته است.