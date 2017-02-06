۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۰

یک استاد دانشگاه در رشته طراحی لباس:

جشنواره نقش تن پوش بر خلاقیت نسل جوان تاثیرگذار بوده است

استاد دانشگاه و معاون دانشگاه شریعتی گفت: جشنواره نقش تن پوش در طول سال های گذشته، مخاطبان جوان زیادی را به خود جلب کرده و محبوبیت زیادی میان دانشجویان دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  ستاد خبری پنجمین جشنواره نقش تن پوش، مهناز ترابیان با بیان این مطلب افزود:  این جشنواره با تمرکز بر روی تی شرت و ارائه نقوش و نمادهای اسلامی فعالیت می کند که می تواند به شکل عملی توسط جوانان مورد استقبال قرار گیرد.

وی ادامه داد: به نظرم خلاقیت و  جذابیتی که این جشنواره میان دانشجویان ایجاد می کند توانسته به موفقیت این رویداد در میان دانشجویان کمک کند. چون امکان خلاقیت را در میان این قشر جوان افزایش داده و زمینه رشد استعدادهای ایشان را فراهم می کند.

ترابیان تصریح کرد: می توان این جشنواره را در زمینه های دیگر چون روسری و کیف و کفش و دیگر محصولات نیز گسترش داد تا تنوع بیشتری را در میان ارائه نقوش شاهد باشیم.

این استاد دانشگاه گفت: البته این تغییر باید به تدریج صورت گیرد و به شکل ناگهانی نباشد تا بتوان آثار ارزنده ای را از میان نقوش و نمادهای اسلامی ایرانی به دست آورد.

پنجمین جشنواره نقش تن پوش به دبیری الهام زایجانی خوسط جهاددانشگاهی دانشگاه هنر به تازگی فراخوان خود را منتشر کرده و همچنان در  حال دریافت آثار است.

