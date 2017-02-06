جشنواره نقش تن پوش بر خلاقیت نسل جوان تاثیرگذار بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری پنجمین جشنواره نقش تن پوش، مهناز ترابیان با بیان این مطلب افزود: این جشنواره با تمرکز بر روی تی شرت و ارائه نقوش و نمادهای اسلامی فعالیت می کند که می تواند به شکل عملی توسط جوانان مورد استقبال قرار گیرد.

وی ادامه داد: به نظرم خلاقیت و جذابیتی که این جشنواره میان دانشجویان ایجاد می کند توانسته به موفقیت این رویداد در میان دانشجویان کمک کند. چون امکان خلاقیت را در میان این قشر جوان افزایش داده و زمینه رشد استعدادهای ایشان را فراهم می کند.

ترابیان تصریح کرد: می توان این جشنواره را در زمینه های دیگر چون روسری و کیف و کفش و دیگر محصولات نیز گسترش داد تا تنوع بیشتری را در میان ارائه نقوش شاهد باشیم.

این استاد دانشگاه گفت: البته این تغییر باید به تدریج صورت گیرد و به شکل ناگهانی نباشد تا بتوان آثار ارزنده ای را از میان نقوش و نمادهای اسلامی ایرانی به دست آورد.

پنجمین جشنواره نقش تن پوش به دبیری الهام زایجانی خوسط جهاددانشگاهی دانشگاه هنر به تازگی فراخوان خود را منتشر کرده و همچنان در حال دریافت آثار است.