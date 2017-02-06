توصیه های باشگاه استقلال به هواداران برای دیدار با السد قطر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۹ روز سه شنبه در ورزشگاه آزادی میزبان تیم السد قطر است. در همین راستا باشگاه استقلال اطلاعیه زیر را صادر کرد:

‎بدون تردید هواداران فوتبال در ایران و به ویژه حامیان استقلال یکی از پرشورترین و با فرهنگ ترین تماشاگران فوتبال در دنیا می باشند. برای مسابقه فردا مقابل نماینده قطر هم انتطاری جز حمایت از تیم محبوب و نشان دادن فرهنگ بالای ایرانی از هواداران محترم نمی رود اما یادآوری چند نکته ضروری است:

۱. از هواداران استقلال می خواهیم از پرتاب هرگونه اشیا به داخل زمین به طور جد خودداری کنند زیرا کنفدراسیون فوتبال آسیا در این صورت جریمه سنگینی برای تیم میزبان در نظر خواهد گرفت.

۲. از سر دادن هرگونه شعاری که منجر به جریمه تیم میزبان گردد، خودداری نمایید.

۳. لطفا به کلیه اعضای تیم السد به عنوان مهمان جمهوری اسلامی ایران نهایت احترام گذاشته شود.

۴. از هواداران فهیم استقلال تقاضامند است ضمن رعایت همه موارد فوق نهایت همکاری را با عوامل نیروی انتظامی و یگان ویژه به عمل آورند.