انگلیس با وضع تحریمهای جدید علیه ایران مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در دیدار با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن مقاومت در برابر فشارها برای آزمون مجدد کارآیی توافق هسته ای منعقده میان گروه ۱+۵ و ایران،‌ از پذیرش درخواست وی برای وضع تحریمهای جدید علیه تهران خودداری کرد.

ترزا می همچنین گفت که تنها «راه حل دو دولتی» می تواند صلح را برای خاورمیانه به ارمغان آورد و سخنگوی وی نیز اظهار داشت که توسعه شهرک سازیهای غیرقانونی اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین دستیابی به یک راه حل پایدار را دشوار می کند.

این در حالی است که نتانیاهو پیشتر مدعی شده بود که کشورهای مسئول در واکنش به آزمایش موشکی ایران باید از رویه ترامپ پیروی کرده و تحریمهای جدیدی علیه تهران وضع کنند اما در مقابل، ترزا می بدون بیان نیاز به وضع تحریمهای جدید، نگرانی خود را از اقدامات تهران ابراز کرد.

پس از این دیدار دو جانبه،‌ سخنگوی رسمی ترزا می اعلام کرد که نخست وزیر انگلیس «این نکته را روشن کرده است که ما [انگلیس] از توافق هسته ای منعقده حمایت می کنیم». وی با تأکید بر بخشهایی از سخنرانی هفته گذشته ترزا می در فیلادلفیا آمریکا مدعی شد: «آنچه که اکنون ضروری است، اجرا و نظارت درست بر این توافق و همچنین هشدار به ایران در خصوص الگوی فعالیت بی ثبات ساز این کشور در منطقه است».

این سخنگو در ادامه مدعی شد: «این توافق هسته ای که تحریمها را در اِزای انصراف تهران از فعالیتهای هسته ای لغو می کند، امکان دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای را برای مدتی بیش از یک دهه خنثی می کند».

لازم به ذکر است که نخست وزیر انگلیس پیش از این تقویت روابط تجاری و سرمایه گذاری قبل از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و همچنین بررسی پتانسیل برای برقراری یک روابط تجاری عمیق تر بعد از این خروج را از اولویتهای اصلی خود برای گفتگوهای دوجانبه با نخست وزیر رژیم صهیونیستی برشمرد.

ترزا می همچنین از نتانیاهو دعوت کرد تا اواخر سال جاری میلادی برای شرکت در مراسم صدمین سالگرد اعلامیه بالفور، ماه نوامبر به انگلیس سفر کند.

گفتنی است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از دیدار با همتای انگلیسی خود با «بوریس جانسون» وزیر امور خارجه این کشور اروپایی نیز دیدار کرد؛‌ مقام انگلیسی که توافق هسته ای ایران را یکی از دستاوردهای دولت اوباما می داند.