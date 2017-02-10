رمانی دیگر از خالق «مردی به نام اوه» در ایران ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمانی دیگر از فردریک بکمن، نویسنده سوئدی که این روزها با رمان «مردی به نام اوه» در ایران شناخته شده است، با عنوان «مادربزرگ سلام می رساند و میگوید متاسف است» منتشر شد.
فردریک بَکمَن، نویسنده و وبلاگنویس و نویسنده سوئدی نخستین رمان خود را با عنوان «مردی به نام اوه» در سال ۲۰۱۲ منتشر کرد که با فروش بیش از ۶۰۰ هزار نسخهای آن توانست به عنوان یکی از پرفروشترین کتابهای سال نام خود و نویسندهاش را بر سر زبانها بیاندازد.
رمان «مادربزرگ سلام میرساند و میگوید متأسف است» نیز در سال ۲۰۱۶ پس از انتشار ماهها در لیست پرفروشترین کتابهای سال قرار داشت.
این کتاب روایتگر داستانی است درباره زندگی و مرگ و همچنین یکی از مهمترین حقوق زندگی که در کتاب از آن با عنوان حق متفاوت بودن یاد شده است.
این داستان زندگی دختری هفت ساله به نام السا و مادربزرگ ۷۷ ساله او را روایت میکند. مادربزرگ بر اثر بیماری روانی خود با تفنگ پینتبال و از روی بالکن خانه به مردم غریبه در خیابان شلیک میکند و در عین حال سعی میکند رضایت دخترک را نیز جلب کند.
منتقدان ادبی این رمان را روایتگر داستانی پر از عشق و امید و بخشش و روایتگر تلاش نویسنده برای پذیرش تفاوتها عنوان کردهاند.
این ترجمه از رمان فردریک بکمن را حسین تهرانی انجام داده است و انتشارات کولهپشتی آن را در ۴۸۸ صفحه و با قیمت ۲۸ هزار تومان منتشر کرده است.
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