برگزیدگان جایزه جهانی کتاب سال معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح امروز سه‌شنبه ۱۹ بهمن با حضور رئیس جمهور در تالار وحدت برگزار شد، بیانیه هیئت داوران بیست و چهارمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران قرائت شد.

بر اساس این گزارش، هیئت داوران جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ضمن سپاس از تمامی اندیشمندان حوزه مطالعات اسلامی و ایرانی که آثار خود را به این دبیرخانه ارسال کرده اند، برگزیدگان بیست و چهارمین دوره این جایزه را بدین شرح اعلام کرد:

۱ـ «راه میانه اعتدال در اسلام: اصل قرآنی وسطیه» از انتشارات دانشگاه آکسفورد؛ تالیف آقای پروفسور محمد هاشم کمالی (Mohammad Hashim Kamali) افغانی تبار و از کشور مالزی.

پروفسور محمد هاشمی کمالی، استاد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی و مدیر موسسه بین المللی مطالعات عالی اسلامی در مالزی، همچنین رئیس موسسه اندیشه و تمدن اسلامی است.

۲ـ «ترجمه شاهنامه فردوسی به زبان ترکی استانبولی» از انتشارات کابالجی؛ اثر آقای پروفسور نعمت پلدرم (Nimet Yildirim) در کشور ترکیه.

پروفسور نعمت یلدرم، استاد و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آتاترک ترکیه است.

۳ـ «منابع سانسکریت، سریانی و فارسی کتاب رازی (الحاوی فی الطب)» از انتشارات بریل؛ اثر آقای دکتر الیور کال (Oliver Kahl) از آلمان.

دکتر الیور کال از سال ۲۰۱۲ به عنوان پژوهشگر در مرکز مطالعات خاور نزدیک وئ میانه دانشگاه ماربورگ آلمان مشغول فعالیت است.

۴ـ «خودآگاهی در فلسفه اسلامی» از انتشارات دانشگاه کمبریج؛ اثر آقای پروفسور یاری کائوکوا Jari Kaukua از کشور فنلاند.

پروفسور یاری کائوکوا رساله دکترای خود را به فلسفه ابن سینا اختصاص داد و از آن پس اغلب فعالیت های پژوهشی او در رابطه با فلسفه اسلامی به خصوص فلسفه ابن سینا ادامه یافته است.

۵ـ «فرجام شناسی و کیهان شناسی: پیوندگان مفهومی نظام دینی زرتشتیان» از انتشارات انجمن توسعه مطالعات ایران؛ تالیف خانم دکتر میهائیلا تیموش (Mihaela Timus) از کشور رومانی.

دکتر میهائیلا تیموش عضو مرکز تاریخ ادیان فرهنگستان رومانی و نیز همکار مرکز ایران شناسی دانشگاه آزاد برلین و فرهنگستان علوم برلین است.

۶ـ «ترجمه اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید ابی الخیر به زبان اسپانیایی» از انتشارات ماندالا؛ اثر آقای پروفسور خواکین رودریگز بارگاس (Joaquin Rodrigues Vargae) از کشور اسپانیا.

پروفسور خواکین رودریگز بارگاس، استاد زبان فارسی دانشگاه سویلا و دانشگاه بارسلونا بوده و مترجمن بسیاری از آثار ادبیات فارسی به اسپانیایی است.

۷ـبرگزیده بخش ویژه گفتگوی ادیان: اسلامو مسیحیت؛ جناب آقای دکتر آبوت تیموتی رایت (Abbot Timothy Wright) از کشور انگلستان.

دکتر ابوت تیموتی رایت، مدرس دانشگاه سنت مارتین بوده و نیز پدر روحانی در «کالج پاپی بدا» در رم است.

۸ـ برگزیده بخش ویژه گفتگوی ادیان: اسلام و مسیحیت؛ جناب آقای دکتر محمدعلی شمالی از ایران.

دکتر محمدعلی شمالی، مدیر مرکز اسلامی لندن و نیز مدیر موسسه بین المللی مطالعات اسلامی در قم است.