پیشنهاد یک بازیکن برای جانشینی کمال در دربی/ برانکو اشتباه کرد

سهراب انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد پرسپولیس برابر تراکتور اظهار کرد: پرسپولیس در این مسابقه از دقیقه یک خوب و با برنامه بازی کرد که در نهایت توانست آن نتیجه را رقم بزند.

وی افزود: تراکتورسازی در این مسابقه مانند بازی های قبلی اش بود و همان گونه که در سایر مسابقات بازی می کرد برابر پرسپولیس هم قرار گرفت، اما این پرسپولیس بود که توانست به خوبی تراکتور را مهار کند.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در خصوص عوامل برتری این تیم گفت: دوندگی بالا و جنگندگی بازیکنان پرسپولیس و تفکرات مربی باعث به دست آوردن این پیروزی شیرین شد. من با توجه به شناختی که از پرسپولیس داشتم، حتی این پیش بینی را می کردم که چهار گل به حریف بزنند و قبل از مسابقه حتی پیروزی چهار بر صفر به پرسپولیس را پیش بینی کرده بودم.

انتظاری در خصوص دربی هفته آینده گفت: این برد خوب اعتماد به نفس لازم را به پرسپولیس داد، اما بازیکنان نباید مغرور شوند و حریف را دست کم بگیرند. نقطه قوت پرسپولیس این است که مربی خوبی داریم و این مربی اجازه نمی دهد پرسپولیس غرور بی جا بگیرد و با این پیروزی در دربی قهرمانی نیز شیرین تر می شود؛ چراکه برد دربی شاید بیشتر از قهرمانی لذت بخش باشد.

وی در مورد غیبت کامیابی نیا خاطرنشان کرد: به اعتقاد من برانکو باید در ۱۰ دقیقه آخر بازی با تراکتور کامیابی نیا را بیرون می کشید؛ چرا که تراکتور تیمی نبود که بخواهد پرسپولیس را در ده دقیقه پایانی اذیت کند. کمال وزنه تعادل وسط زمین بود. به اعتقاد من حسین ماهینی آچار فرانسه پرسپولیس است و می تواند به خوبی در دربی جایگزین کمال شود.