دعوت جامعه اسلامی مهندسین برای حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی مهندسین به مناسبت سی وهشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: خورشید طلیعه سی و نهمین فجرپیروزی در آسمان ایران اسلامی درحالی نورافشانی می کند که سی و هشت سال از رشادت های مردمی که درنفی استبداد طاغوت و استقرارنظام اسلامی از بذل جان خویش نیز دریغ نورزیدند، می گذرد. در طی این سالها روز به روز بر دشمنی دشمنان با ملت سرافراز ایران که قهرمستکبران را بر ذلت لبخند آنان ترجیح دادند و استقلال و آزادی خویش را با نثار خون سرخ خود خریدند، افزون می گردد. حالا دیگر چهره شیطانی شیطان صفتان بیش از پیش عیان گردیده و دیگر لبخندهای دروغین ظاهری نیز جای خود را به پلیدی گفتار آنان در کنار زشتی رفتارشان با ملتی قهرمان و سربلند داده است. ملتی که هیچگاه عزت خویش را فدای رفاه امروز و فردای خود نکرد و از دلیر مردان و شیرزنانش اسطوره ها و افسانه ها برای روزگاران آتی ساخت. چه جوانان برومندی که خون سرخشان پای پرچم اسلام دربیشه شیران و دلیران جاری گشت و چه رنجهایی که این ملت بزرگ از تحریم ها و تهدیدها برخود ندید، اما همه را برای اعتلای اسلام ناب محمدی (ص) با جان و دل خرید و چه زیباست که امروز بگوییم: دربهارآزادی، جای شهدا خالی.

این بیانیه می‌افزاید: امروز و در آستانه سالگرد دیگری از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، بیش از پیش نیازمند وحدت و همدلی آحاد ملت ایران و اطاعت از فرامین رهبر مدبر و شجاع خود هستیم و بار دیگر با حضور در راهپیمایی سراسری ۲۲ بهمن شور و شعور ملت خود را به رخ جهانیان می کشانیم و با صدای بلند فریاد می زنیم که ملت ایران از تهدید و تحریم نمی هراسد و آنانکه با زبان زور و تهدید می خواهند با ملت رشید ما سخن گویند به کارنامه گذشتگان خویش، ژرف بنگرند که سردمداران رژیم های زورگو یکی پس از دیگری رفتند و این جمهوری اسلامی ایران است که بعنوان تنها نظام مردمسالار دینی در جهان همچون خورشیدی پر فروغ، غروبی ندارد و به انتظار ظهور منجی عالم بشریت حضرت صاحب‌العصر و الزمان (عج) ندای حق طلبی را در جهان فریاد می زند.

در این بیانیه تصریح شده است: جامعه اسلامی مهندسین ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به مردم ایران و همه آزادگان جهان، از عموم ملت ایران برای حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن در سراسر کشور برای تجدید میثاق با آرمان های امام راحل عظیم الشان(ره) و شهدای گرانقدر و پیمانی دوباره با رهبر معظم انقلاب اسلامی و نمایش عزم و غرور ایرانیان به جهان، دعوت به عمل می آورد.