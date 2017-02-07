همایش تقریب مذاهب در شهر مومبای هند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مقارن با ایام ا... دهه مبارکه فجر و با حضور آیت ا... جناب آقای اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،همایشی را تحت عنوان: «وحدت اسلامی و راهکارهای ایجاد آن در جوامع مسلمان، تقریب مذاهب» پنجشنبه ۲۱ بهمن در مسجد ایرانیان در مومبای برگزار خواهد کرد.

هدف از این همایش، نشر فرهنگ تقریب، تقویت وحدت بین مسلمین و پرهیزدادن مسلمانان از حرکت به سوی جریان های تفرقه گرا، وهابی وتکفیری است.

این همایش با سخنرانی آیت الله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و با حضور بیش از ۲۰۰ تن از علمای شیعه و سنیگشایش خواهد یافت و سپس آقایان: مولوی نظیر احمد سلامی، عضو شورایعالی مجمع و از علمای بلوچستان و منوچهر متکی، معاون بین الملل مجمع جهانی تقریب و همچنین تعدادی از علمای شیعه و سنی به سخنرانی خواهند پرداخت.

این همایش تا بعداز ظهر پنجشنبه کارخود با سخنرانی سخنرانان ادامه خواهد داد.

محورهای مباحث این جلسات عبارتند از: نقشه های دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه در جهان اسلام وجریان های تکفیری و تروریستی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و خروجی همایش تاکید بر وحدت و تقریب مذاهب اسلامی خواهد بود.

لازم به ذکر است که آیت ا... اراکی در روز ورود در هند با حضور در مسجد ایرانیان در مومبای، نماز مغرب وعشاء را به جماعت به جای آورده و برای مومنین حاضر در مسجد به سخنرانی خواهند پرداخت.

شایان ذکر است، سفر هیئت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به ریاست آیت الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب به هندوستان از مدت ها قبل در دستور کار مجمع جهانی تقریب قرارداشت که علاوه بر برگزاری این نشست در بمبئی،مجموعا ۷ همایش مستقل از هم در زمینه وحدت اسلامی در دیگر شهرهای هند ازجمله: بنگلور، علیپور، حیدرآباد، لکنو و دهلی نو برگزار خواهد شد.