اسامی محرومان هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم از رقابت های لیگ برتر فوتبال روزهای پنجشنبه، شنبه و یکشنبه پیش رو برگزار خواهد شد که حساس ترین این بازیها روز یکشنبه بین تیم های استقلال و پرسپولیس برگزار خواهد شد.
اسامی محرومان هفته بیست و یکم به شرح زیر است:
تراکتورسازی تبریز : فرزاد حاتمی
ماشین سازی تبریز: حامد پاکدل
پیکان تهران: پیمان رنجبری(انضباطی)
نفت تهران: میلاد شیخ فخرالدینی
سایپا تهران: امید خالدی
گسترش فولاد تبریز : مرتضی اسدی
پرسپولیس: کمال کامیابی نیا
سیاه جامگان مشهد: خداداد عزیزی(سرمربی)
سپاهان اصفهان: یعقوب پیری (مدیر رسانه ای)
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