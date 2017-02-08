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۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۱۱

کامیابی نیا غایب بزرگ دربی؛

اسامی محرومان هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

اسامی محرومان هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

سازمان لیگ برتر اسامی محرومان هفته بیست و یکم شانزدهمین دوره رقابت های لیگ را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم از رقابت های لیگ برتر فوتبال روزهای پنجشنبه، شنبه و یکشنبه پیش رو برگزار خواهد شد که حساس ترین این بازیها روز یکشنبه بین تیم های استقلال و پرسپولیس برگزار خواهد شد. 

اسامی محرومان هفته بیست و یکم به شرح زیر است:‏
تراکتورسازی تبریز : فرزاد حاتمی
ماشین سازی تبریز: حامد پاکدل
پیکان تهران: پیمان رنجبری(انضباطی)‏
نفت تهران: میلاد شیخ فخرالدینی
سایپا تهران: امید خالدی‏
گسترش فولاد تبریز : مرتضی اسدی
پرسپولیس: کمال کامیابی نیا
سیاه جامگان مشهد: خداداد عزیزی(سرمربی)‏
سپاهان اصفهان: یعقوب پیری (مدیر رسانه ای)‏

کد مطلب 3901635
رضا خسروي

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