اسامی محرومان هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم از رقابت های لیگ برتر فوتبال روزهای پنجشنبه، شنبه و یکشنبه پیش رو برگزار خواهد شد که حساس ترین این بازیها روز یکشنبه بین تیم های استقلال و پرسپولیس برگزار خواهد شد.

اسامی محرومان هفته بیست و یکم به شرح زیر است:‏

تراکتورسازی تبریز : فرزاد حاتمی

ماشین سازی تبریز: حامد پاکدل

پیکان تهران: پیمان رنجبری(انضباطی)‏

نفت تهران: میلاد شیخ فخرالدینی

سایپا تهران: امید خالدی‏

گسترش فولاد تبریز : مرتضی اسدی

پرسپولیس: کمال کامیابی نیا

سیاه جامگان مشهد: خداداد عزیزی(سرمربی)‏

سپاهان اصفهان: یعقوب پیری (مدیر رسانه ای)‏