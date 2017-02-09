ترامپ مدعی محبوبیت «ممنوعیت مهاجرتی» در میان شهروندان آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در یک پیام توئیتری با اشاره به نتایج یک نظرسنجی جدید مدعی شد که «ممنوعیت مهاجرتی یکی از محبوبترین دستورات اجرایی وی تاکنون بوده است».

گفتنی است که طبق نتایج این نظرسنجی جدید که توسط مرکز نظرسنجی «مورنین کانسالت» وابسته به نشریه پولیتیکو انجام شده است،‌ حدود ۵۵ درصد از شرکت کنندگان با ممنوعیت مهاجرتی ترامپ موافق و ۳۸ درصد با آن مخالف بوده اند. باقی پاسخ دهندگان (حدود ۸ درصد) نیز در این مورد نظری نداشته اند.

ترامپ همچنین در یک پیام توئیتری دیگر با اشاره به عنوان یک خبر منتشره در شبکه خبری «اِن بی سی نیوز» نوشت: «در نظرسنجی انجام شده با حضور بیش از ده هزار تن از شهروندان ده کشور اروپایی معلوم شد که اکثریت شهروندان کشورهای مهم اروپا از ممنوعیت مهاجرتی به سبک ترامپ حمایت می کنند».

ترامپ در یک پیام توئیتری دیگر با اشاره به یک خبر مندرج بر روی وبگاه روزنامه سیاسی «دِ هیل» نوشت: «دولت ترامپ قابل اعتمادتر از رسانه های خبری است».

شایان ذکر است که روزنامه سیاسی هیل که اکثر خوانندگان آن را مقامات کاخ سفید تشکیل می دهند،‌ با استناد به نظرسنجی جدید «کالج امرسون» مدعی شد که در میان رأی دهندگان آمریکایی، دولت ترامپ در مقایسه با رسانه های خبری قابل اعتمادتر است.

طبق نتایج این نظرسنجی، دولت ترامپ در میان ۴۹ درصد رأی دهندگان قابل اعتماد و در میان ۴۸ درصد آنان غیرقابل اعتماد است (تنها با اختلاف یک درصد!).

اما در مقابل، رسانه های خبری در مقایسه با دولت ترامپ، کمتر قابل اعتمادند؛‌ به طوری که ۵۳ درصد پاسخ دهندگان این رسانه ها را غیرقابل اعتماد و تنها ۳۹ درصد آنها را صادق می دانند.