۳۰ هزار خانواده زندانی تحت حمایت کمیته امداد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور قمشه با بیان اینکه اعطای تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان در سطح گسترده تری انجام خواهد شد، افزود: مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مقرر شد، سه هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه بانک ها به امر اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یابد که در این بین سهم کمیته امداد ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه کمیته امداد و کانون وکلا در ماه گذشته، ادامه داد: تاکنون ۸۰ تفاهم نامه حقوقی و قضایی با بخش های مختلف قوه قضائیه با هدف برطرف شدن مشکلات و دعاوی حقوقی مددجویان تحت حمایت این نهاد منعقد شده است.

قمشه تصریح کرد: مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه معیشت مددجویان تحت حمایت کمیته امداد بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد با تاکید بر اهمیت توانمند سازی در کمیته امداد، اظهار کرد: یکی از مصادیق و انواع توانمند سازی، توانمدی جامعه هدف در حوزه حقوقی و قضایی است، چراکه در برخی موارد با حل شدن یک دعوای حقوقی و احقاق حق، مددجو از حمایت کمیته امداد بی نیاز خواهد شد.

قمشه با اشاره به تصویب ۱۲ قانون مادر به منظور کمک به حل مشکلات مددجویان در مجلس خاطرنشان کرد: در برنامه ششم نیز ۱۶ مصوبه در جهت ارتقای سطح زندگی مددجویان به تصویب رسیده که کمک هزینه معیشت، اشتغال و هزینه تحصیل دانش آموزان از جمله مهم ترین آنها است.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد ادامه داد: در حال حاضر حدود ۳۰ هزار خانواده از مددجویان به دلیل زندانی بودن سرپرست تحت حمایت این نهاد هستند که با توجه به وجود چهار زندان در استان البرز، بخش قابل توجهی از آنها ساکن این استان هستند.

قمشه بیان کرد: طی ۹ ماهه سال جاری حدود ۵۲ هزار خدمت حقوقی به مددجویان ارائه شده است.