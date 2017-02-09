نمایش هایی که در هفته آینده از شبکه های رادیویی پخش می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، «سراب»، «روزهای شریف»، «فردای امن»، «آبی آرام بلند» و «عبور از بن بست» عناوین نمایش هایی هستند که به ترتیب از شبکه های رادیویی فرهنگ، ایران، جوان تهران و ورزش پخش خواهند شد.

سراب

سریال رادیویی «سراب» که این هفته ساعت ۱۳:۰۰ از رادیو فرهنگ پخش می شود، داستان پسری را روایت می کند که برای تامین هزینه جراحی مادرش دچار مشکلات متعددی می شود.

این نمایش رادیویی را مهسا پیروز فر نوشته و ایوب آقاخانی کارگردانی آن را بر عهده دارد.

روزهای شریف

«روزهای شریف» عنوان سریالی است که توسط حمید رضا عباسی نوشته شده و داستان زندگی جوانی است که برای کسب روزی حلال تلاش می کند اما در این میان بیماری مادرش و بارداری همسرش او را دچار مشکلات متعددی می کند.

این سریال رادیویی به کارگردانی مینو جبارزاده، هفته آینده ساعت ۲۲:۳۰ از رادیو ایران پخش می شود.

فردای امن

شبکه رادیویی جوان نیز، سریال رادیویی «فردای امن» را ساعت ۲۳:۳۰ از این شبکه پخش خواهد کرد.

این نمایش رادیویی را یاسمن شکرگزار نوشته و ماجرای نوجوانی است که در اثر بی احتیاطی در رانندگی دچار سانحه می شود و این اتفاق، او و خانواده اش را درگیر اتفاقاتی می کند که...

«فردای امن» به کارگردانی محمد عمرانی، هر روز ساعت ۲۳:۳۰ از رادیو جوان پخش می شود.

آبی آرام بلند

همچنین نمایش رادیویی «آبی آرام بلند» با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی، ساعت ۱:۳۰ بامداد از رادیو تهران پخش می شود.

این نمایش را مریم تاجیک نوشته و روایتی اجتماعی از زندگی یک جوان دارد.

شبکه رادیویی ورزش نیز با پخش سریال رادیویی «عبور از بن بست» به کارگردانی فریدون محرابی به استقبال هفته جدید خواهد رفت.

این نمایش را سهیلا خدادادی نوشته و روایتی خانوادگی دارد.

در این نمایش های رادیویی هنرمندانی چون مهین نثری، صدیقه کیانفر، قربان نجفی، اسماعیل بختیاری، میرطاهر مظلومی، سینا نیکوکار، نوشین حسن زاده، علی اصغر دریایی، صفا آقاجانی، شیما جان قربان، بیوک میرزایی، نازنین مهیمنی، نگین خواجه نصیر و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند که تهیه کنندگان، صدابرداران و افکتورها نیز در ساخت این آثار با آن ها همکاری می کنند.