به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح پنجشنبه در نشست با جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی شهرستان گناوه با تبریک ایام دهه فجر اظهار داشت: نیاز اساسی امروز ما همدلی و انسجام است و همه افراد جامعه باید در این راستا تلاش کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید در حالی مسئولیت اداره کشور را به عهده گرفت که کشور با تحریم فلج کننده روبه‌رو بود، افزود: و این دولت با یاری حامیانش توانسته است در بخش های مختلف موفق عمل کند.

وی تصریح کرد: همچنین توافق برجام فرصت‌های بسیار مهمی را ایجاد کرد و اکنون می‌توان در کمال امنیت و آرامش فضا را برای ایجاد سرمایه‌گذاری پایدار و توسعه اشتغال در کشور فراهم کرد.

گراوند یادآور شد: افرادی هستند که منافع شخصی و حزبی را به منافع ملی ترجیح می‌دهند که این کار پسندیده‌ای نیست و نباید خدمات ارزشمندی که در سایه نظام اسلامی محقق گردیده نادیده گرفته شود.

معاون استاندار بوشهر افزود: یکی از اقدامات دولت تدبیر و امید تقویت روحیه پرسشگری در بین جوانان، افزایش اعتماد به نفس و تقویت روحیه خود باوری این قشر بوده است.

وی عنوان کرد: دولت تدبیر و امید با وجود مشکلات بسیار، کارهای بزرگی انجام داده است ولی این اقدامات و عملکرد انعکاس بیرونی نداشته و باید به خوبی این خدمات جهت آگاهی جامعه اطلاع‌رسانی شوند.

گراوند با بیان اینکه دولت تدبیر و امید حاضر بوده که سختی‌ها را تحمل کند، اما کمترین آسیب هم به حوزه توسعه و پیشرفت کشور وارد نشود اظهار کرد: این دولت علاوه بر برجام کارهای بزرگ دیگری هم در عرصه‌های عمرانی انجام داده است و نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید از بخش‌های عمرانی و پیشرفت کشور غفلت نکرده است.

معاون استاندار بوشهر اذعان کرد: همچنین دسترسی آحاد مردم به اطلاعات اقدامی است که در کشورهای پیشرفته و متمدن انجام می شود و انجام این مهم در دولت تدبیر و امید بیانگر اهتمام دولت به فضای باز رسانه ای است.

گراوند افزود: ارائه منشور حقوق شهروندی نیز از دیگر اقدام‌های مثبت دولت در راستای دفاع، تکریم و حرمت به حقوق مردم است.