حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن احیای ارزش های ناب انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن یوم الله ۲۲ بهمن، نهادها و سازمان های مختلف آذربایجان شرقی با صدور بیانیه های مستقل ضمن اعلام حضور خود در این راهپیمایی، بر لزوم حضور حداکثری و باشکوه مردم استان در این مراسم تاکید کردند.

بیانیه سپاه عاشورا به مناسبت یوم الله ۲۲ بهمن

بر همین اساس سپاه عاشورا با صدور بیانیه ای اعلام کرده است: ماه بهمن یاد آور عهد دیرین ملت انقلابی ایران برای تداوم حضور در راه تحقق آرمان جهانی مستضعفین و رهایی انسان از بند جهل و فقر و تبعیض در ظل پیوند رهبر و امت است. آری ۲۲ بهمن نه خط پایان انقلاب ۵۷ بلکه سالگشت تولد انقلاب اسلامی است که هنوز گام های بسیاری تا رسیدن به قله سرافرازی و مقصود الهی خویش دارد، انقلابی که طراوتش را از مردم کسب می نماید و راهبری امین و شجاع، سکان هدایت آن را در طلاطم دوران به دست گرفته و به پشتوانه امت حزب الله، در برابر هرگونه انحراف از خط اصیل اسلام ناب محمدی به سان سرواستوار، قامت افراشته تا به تاریخ اثبات کند نسل فرزندان خمینی هنوز از پای ننشسته اند، آری نفحات قدسی معمار کبیر انقلاب اسلامی هنوز هم در جان جوانان خمینی ندیده جریان دارد و مگرنه این است که شهیدان مدافع حریم انقلاب اسلامی، ترجمانی دیگر از دلاور مردان دوران دفاع مقدس اند.

در ادامه این بیانیه می خوانیم: در این عصر فتنه و تزویر که شیاطین جهان به سردمداری امریکای جنایتکار، در برابر حرکت عظیم ملت انقلابی ایران صف آرایی نموده و وادادگان و نفوذ زدگان فاسد و جریان اشرافیت متکبر پنجه بر چهره جمهوری اسلامی می کشند، مردم ولایت مدار و بصیر ایران اسلامی بار دیگر با حضور خویش در راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن، تنفر خود را از دشمنان داخلی و خارجی نشان داده و فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر هر آن کس که خوی استکباری دارد را با عزت سر خواهند داد تا نشان دهند هنوز از ادامه راه خسته نشده اند و با قدرت در مسیر انقلای جهانی اسلام و احیای ارزشهای ناب انقلابی جهادی دیگر را رقم خواهند زد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: مردم پیشگام و غیور آذربایجان نیز به یاد فریاد ابراهیمی خمینی بت شکن رحمه الله علیه و به تبعیت از رهبر فرزانه خویش، حضرت آیت الله العضمی امام خانه ای مد ظله العالی، بار دیگر تجلی جوشش خون مدنی ها، باکری ها، تجلایی هارا در کالبد سرزمین سلسله مجاهدان از شهدای محراب گرفته تا شهیدان مدافع حرم، به نمایش می گذارند و در عمل به وصیت شهیدان غیرتمند و عاشورایی آذربایجان قهرمان، میراث مقدس ۲۲ بهمن را گرامی میدارند، باشد که تاریخ اتقلابی این دیار وآرمان شهیدان و پیشکسوتان انقلابی به فراموشی سپرده نشود.

سپاه عاشورا در پایان بیانیه خود تاکید کرده است: اینک سبز پوشان سپاه عاشورا نیز همگام با امت قهرمان و ولایت مدار، از همه آحاد امت مومن و بصیر آذربایجان دعوت مینماید تا با پیوستن به اقیانوس عظیم راهپیمایی ۲۲ بهمن و تجلی بخشیدن به وصیت امام امت مبنی بر وحدت کلمه، بار دیگر ضمن تجدید میثاق با آرمان های مقدس انقلاب اسلامی، عزم راسخ خویش را در تداوم انقلاب تا رفع فتنه از عالم به رخ دشمنان قسم خورده این انقلاب و در راس آن ها شیطان بزرگ، آمریکای جهان خواربکشند و مشت محکمی بر دهان جیره خواران استکبار جهانی در داخل و نوکران منطقه ای آن بزنند و نگذارن تا ثمره خون شهیدان گلگون کفن در جبهه مقاومت اسلامی در روز مرگی ها گم شود، انشاالله.

بیانیه کانون پرورش فکری آذربایجان شرقی به مناسبت ۲۲ بهمن

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌شرقی نیز به مناسبت فرا رسیدن ۲۲ بهمن بیانیه ای صادر و در آن تصریح کرده است: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران یادگار خون شهیدانی است که عاشقانه جان شیرین در طبق اخلاص نهادند و نهال انقلاب اسلامی را آبیاری کردند و حال بعد از گذشت سی و هشت سال از عمر انقلاب، این نهال به درختی تنومند تبدیل شده است.

در ادامه این بیانیه می خوانیم: بر این اساس تاریخ سازان ایرانی از هر نسل و هر جای این کشور که باشند، در سایه‌ پرچم مقدس ایران اسلامی از ۱۲ تا ۲۲ بهمن را به تحسین حماسه سازی‌شان می‌نشینند و فریادشان را در سرتاسر جهان می‌پراکنند و کودکان و نوجوانان ایران اسلامی نیز پا به پای مردم ایران در ۲۲ بهمن با راه‌پیمایی پرقدرت و کوبنده‌شان با اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران میعادی دوباره خواهند بست و در برابر هر گونه تهاجم انسانی، فرهنگی و اقتصادی اعلام ایستادگی خواهند کرد زیرا کودکان ونوجوانان این مرز و بوم پشتوانه حمایت و حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و حضور آنان روح پرجنبش و جریان همیشگی انقلاب را در ایران و جهان به نمایش می گذارد.

در پایان این بیانیه آمده است: اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان آذربایجان شرقی نیز ضمن پاسداشت سی و هشتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی به همراه پرسنل و اعضای کانون پرورش فکری استان بار دیگر بر حفظ و حراست از ارزشهای انقلاب، راه شهیدان و آرمان‌های بلند معمار کبیر آن تاکید می نمایند و با تجدید میثاق با امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و ادای احترام به مقام شامخ همه شهدای راه اسلام و انقلاب، به خصوص شهدای نوجوان، اعلام می‌دارند؛ با اقتدار دوشا دوش مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن حضور خواهند یافت.