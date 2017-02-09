لزوم تقویت توان دفاعی کشور/هدف آمریکا تجزیه جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی اکبر ولایتی» رئیس مجمع بیداری اسلامی و مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل در همایش هم اندیشی میهمانان خارجی شرکت کننده در مراسم سی و هشتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران سخنرانی کرد.

وی در این سخنان ضمن تبیین نقش علما در تحولات جهان اسلام به ابعاد مختلف شخصیت حضرت امام خمینی (ره) پرداخته و گفت: آنچه هم‌اکنون در جهان اسلام مشاهده می‌کنیم، در وهله اول نتیجه روشنگری‌ها و مبارزات امام خمینی است. امام خمینی تنها ندای اسلام را سر داد و به‌دنبال تحقق آن بود. این روزها نیز شاهد مقاومت و ایستادگی رهبر انقلاب در برابر بیگانگان، آمریکا و صهیونیست‌ها هستیم که باعث قوت قلب و شجاعت ملت‌های دیگر همچون مصر، یمن، لیبی و در مبارزه و مقابله با بیگانگان است.



ولایتی در ادامه با اشاره به روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و اقدامات وی علیه جهان اسلام و ایران گفت: در آمریکا مصدر حکومت به دست شخصی افتاد که سخنانی متناقض و نابخردانه به زبان می‌آورد که حاصل شکست غرب است.

وی با اشاره به طرح قدیمی قدرت های استکباری برای تجزیه خاورمیانه و طرح آمریکایی خاورمیانه جدید گفت: با گذشت زمان مشخص شد که طرح خاورمیانه جدید به‌معنی تجزیه کشورهای اسلامی است. هدف آنها تقسیم سرزمین‌های اسلامی و تسلط بر میراث و ثروت‌های آنها است، اما امواج بیداری اسلامی که در سرتاسر جهان اسلام گسترش یافت، این نقشه را ناکام گذاشت، و ریاست جمهوری شخصی مثل ترامپ در آمریکا نشان دهنده شکست و خسران غرب است.

ولایتی ضمن هشدار به رییس‌جمهور آمریکا گفت، مسلمانان درسی به ترامپ می‌دهند که هرگز فراموش نکند. ترامپ بداند اگر به جسارت خود در کشورهای اسلامی ادامه دهد مسلمانان درسی به او میدهند که هرگز فراموش نکند.

وی در تشریح علت یاوه گویی های رئیس جمهور جدید آمریکا گفت: رییس‌جمهور جدید آمریکا چون طرحی برای آینده ندارد، رجزخوانی می‌کند. آنان توان رویارویی با مسلمانان را ندارند.

رئیس مجمع جهانی بیداری اسلامی انقلاب اسلامی ایران را متعلق به جهان اسلام دانسته و گفت: انقلاب اسلامی به‌مثابه چشمه‌ای جوشان برای بیداری اسلامی است و موج‌های تأثیرگذاری آن به سرتاسر جهان اسلام و نقاط مختلف جهان رسیده است.

ولایتی در بخشی دیگر از سخنان خود درباره لزوم افزایش توان دفاعی کشور گفت: تقویت قوای دفاعی دستور قرآن کریم است و باید این کار را انجام داد، قدرت دفاعی ایران قدرت دفاعی اسلام است. بیگانگان همه کار می‌کنند تا مسلمین را تضعیف کنند، عراق و سوریه را به مشکل انداختند، لیبی را تجزیه کردند و به دنبال تضعیف دولت پاکستان هستند. سیاست آمریکا، صهیونیست‌ها و اروپایی‌ها تضعیف جهان اسلام است. کودتای ترکیه نیز در راستای تضعیف ترکیه است، آقای اردوغان یک فرد مسلمان و رئیس یک کشور مسلمان است و خود مقامات ترکیه می‌گویند هدف، تضعیف ترکیه بود.