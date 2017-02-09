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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۲

رهبرانقلاب در ابتدای درس خارج فقه:

استفاده از ماشین‌های گران قیمت برای روحانیون و طلاب حرام است

استفاده از ماشین‌های گران قیمت برای روحانیون و طلاب حرام است

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به حرام بودن استفاده از ماشین‌های گران قیمت برای روحانیون و طلاب، بیان داشتند: هر کسی در هر حدّی چه غنی، چه متوسط یا فقیر ممکن است اسراف کند و اسراف، حرام است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه خط حزب الله، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در ابتدای درس خارج فقه روز یکشنبه (١٧بهمن۹۵)، پس از بیان حدیثی اخلاقی، با اشاره به «حرام بودن استفاده از ماشین‌های گران قیمت برای روحانیون و طلاب» فرمودند نامه‌ای دریافت کرده‌اند که در آن نوشته شده بعضی از افراد حاضر در درس، با ماشین‌های گران‌قیمت دویست میلیونی تردد می‌کنند.

ایشان در این باره افزودند: حرمت اسراف برای همه است، هر کسی در هر حدّی چه غنی، چه متوسط یا فقیر ممکن است اسراف کند و اسراف، عمل حرام است. این ماشینهای گران‌قیمت حرام است.

رهبر انقلاب با اشاره به وجود برخی جهات امنیتی و حفاظتی برای استفاده از ماشین گران‌قیمت فرمودند: توجه کنید! عمل، ورع، اجتهاد، زهد، بی‌رغبتی، نرفتن به دنبال زخارف مادی و زیبائی‌های ظاهری زندگی، وظیفه‌ی اصلی ماست.

کد مطلب 3902214

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