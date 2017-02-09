«بوریس جانسون» تابعیت آمریکایی خود را پس داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بنا بر فهرستی که وزارت خزانه داری آمریکا منتشر کرده است: بوریس جانسون که متولد نیویورک است، تابعیت آمریکایی خود را سلب کرده است.



وزارت خزانه داری آمریکا هر ۳ ماه نام افرادی که تبعیت آمریکایی خود را سلب کرده اند منتشر می کند.



وزیر امور خارجه انگلستان که در نیویورک متولد و تا ۵ سالگی نیز در آمریکا زندگی کرده، از مالیات اضافی به دلیل تابعیت آمریکایی خود ابراز نارضایتی کرده بود.



جانسون سال ۲۰۱۴ به دلیل فروش خانه شخصی خود در لندن، مجبور شده بود مبلغ ۵۰ هزار دلار به عنوان مالیات به آمریکا بپردازد.



وی تاکنون در مورد سلب تابعیت آمریکایی خود اظهار نظر نکرده است.



جانسون پنجاه و دو ساله که پسر نوه علی کمال بیگ در دوره حکومت داماد فرید پاشا در امپراطوری عثمانی است، در بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ ، شهردار لندن پایتخت انگلستان بود.