به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، کارگاه قصه‌گویی دیجیتال با موضوع «روزی که کمال‌الملک شدم» در روز شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ خورشیدی از ساعت ۱۴ تا ساعت ۱۶ با هدف ثبت تجربه بازدید کودکان از تالار آثار کمال‌الملک و خاندان غفاری در کتابخانه و موزه ملی ملک در قالب قصه‌های دیجیتال برپا می‌شود. کارشناسان حوزه فرهنگ و کودک در این موقوفه با همکاری «گروه قصه‌گویی شهرزاد»، برای برگزاری این کارگاه جذاب، افزون بر بهره‌گیری از رسانه قصه‌گویی دیجیتال و آشنایی با گنجینه آثار فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی، نیروی خیال‌انگیزی و خلاقیت کودکان در قصه‌گویی و نقاشی را به کار می‌گیرند.

کتابخانه و موزه ملی ملک در شش سال گذشته کوشیده است با برگزاری برنامه‌های گوناگون تخصصی در حوزه کودکان و نوجوانان، میان این دسته از مخاطبان خود با ادبیات، تاریخ و فرهنگ دیرینه ایرانی- اسلامی پیوندی جذاب برپا کند؛ همچنین آنان را در یک محیط دل‌انگیز موزه‌ای در وضعیتی مناسب برای تولید آثار ذهنی‌شان جای دهد. اینگونه برنامه‌ها در دسته فعالیت‌ها عام‌المنفعه بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران برای بخش‌های گوناگون جامعه جای می‌گیرند.