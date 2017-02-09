آئین نکوداشت «مجید ملامحمدی» در قم برگزار شد/ کتاب پایان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، کودکان و نوجوانان در برهه حساس عمرشان به سر می‌برند و نیازمند توجه جدی در همه زمینه‌ها هستند و می‌توان در قالب داستان و شعر برای کودکان و نوجوانان که نسل آینده جامعه هستند سخن گفت و شکی نیست که باید در این میان نویسندگان ماهری حضور داشته باشند تا بتوانند با این نسل آینده‌ساز سخن بگویند؛ مجید ملامحمدی از یکی از نویسندگان به نام در این عرصه است.

مجید ملامحمدی فرزند آیت‌الله محمد اشتهاردی، (ملامحمدی) در ۱۲ مرداد سال ۱۳۴۷ شمسی در شهر قم، در همسایگی بانوی آفتاب و آئینه و آب، حضرت معصومه(س) به دنیا آمد.

کودکی‌هایش در شور و نشاط محله‌ قدیمی «کوی رهبر» قم که در نزدیکی بیمارستان آیت‌الله گلپایگانی(ره) بود گذشت. دوران دبستان و راهنمایی و دبیرستان را بیشتر با شوق انشاء نوشتن و دوستی با ادبیات و کارهای نمایشی گذراند.

او از نویسندگان به نام در حوزه ادبیات کودک و نوجوان است و اولین اثر داستانی وی در سال 1368 در مجله سلام بچه‌ها چاپ شد و تا کنون بیش از صد و سی جلد کتاب در زمینه داستان، شعر و تحقیق ادبی و دینی از او منتشر شده است.

جمعی از دوستان و همکاران استاد به پاس سالیان سال، ترویج فرهنگ وحیانی و ولایی و قلم زنی در حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان برای این نویسنده گرانقدر ظهر پنج‌شنبه مراسم بزرگداشتی در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی آیت‌الله خامنه‌ای برگزار کردند.

کودکان و نوجوانان را با نویسندگان آشنا کنیم

مدیر کل کتابخانه عمومی استان قم در آئین نکوداشت مجید ملامحمدی نویسنده ، شاعر و پژوهشگر دینی که ظهر پنج شنبه در کتابخانه عمومی استان قم برگزار شد، اظهار داشت: تقدیر از نویسنده های دینی در کشور باید مورد توجه قرار بگیرد و کودکان و نوجوانان را با این نویسندگان آشنا کنیم.

حجت الاسلام امیرعطاء الله جباری با اشاره به اینکه این نویسندگان دینی نوشتن را از همان سنین کودکی آغاز کردند، افزود: ملامحمدی 140 کتاب‌ کودکان و نوجوانان نوشته است که این مهم نشان از توانایی‌های زیاد ایشان دارد.

وی با اشاره به اینکه سرانه مطالعه کتاب در کشور بسیار پایین است، گفت: باید اقداماتی در این راستا انجام شود تا کودکان و نوجوانان به سوی مطالعه کتاب جذب شوند.

مدیر کل کتابخانه عمومی قم عنوان کرد: ایجاد کتابخانه‌ها در نقاط محروم استان قم یکی از موضوعاتی است که باعث علاقمندی کودکان و نوجوانان به کتابخوانی می‌شود و در این زمینه برنامه ریزی مناسبی صورت گرفته است.

کتاب پایانی ندارد و ماندگار است

مجید ملامحمدی نویسنده، شاعر و پژوهشگر دینی نیز در این مراسم اظهار داشت: کودکان و نوجوانان ایرانی در همه زمینه‌ها بهترین هستند که باید برای رشد و تعالی آنها اهتمام داشته باشیم.

وی بر لزوم توجه کودکان و نوجوانان از فضای مجازی به سمت کتاب و کتاب‌خوانی تأکید دارد و افزود: باید همواره برای مطالعه کتاب وقت بگذاریم؛ چرا که دنیای مجازی زودگذر است اما کتاب هیچ‌گاه پایان ندارد و ماندگار است.

ترویج فرهنگ دینی بین کودکان و نوجوانان

محمدرضا آزاد، عضو انجمن قلم ایران نیز در این مراسم اظهار کرد: ملامحمدی برای شهدا، انقلاب و شخیصت‌های برجسته دینی تلاش‌های بسیاری انجام داده است.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ دینی در میان جوانان و نوجوانان دستاوردهای مطلوبی را برای نظام اسلامی به همراه دارد و ملامحمدی هم در کنار شاعری و نویسندگی نمایش‌نامه‌هایی را نیز نوشته و فعالیت عکاسی را از ابتدای هشت سال دفاع مقدس به صورت حرفه‌ای ادامه داده است.

عضو انجمن قلم ایران بیان کرد: ملامحمدی مشکلات جامعه را احساس کرده به همین علت آثارش در رفع مشکلات قشر نوجوان و جوان موثر است.

وی گفت: حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و فناوری‌های نوین می‌تواند آسیب‌های بسیاری را به این کودکان و نوجوانان وارد کند و به همین علت باید در راستای رفع این مشکلات قدم برداریم.