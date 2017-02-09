به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصمد مرفاوی عصر پنجشنبه در نشست خبری پس از برد ۲ بر یک تیم صبای قم مقابل سیاه جامگان مشهد که در هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد، اظهار کرد: دیروز اعلام کردم که بازی سختی در پیش داریم. در بازی مقابل پرسپولیس نگفتم بازی خیلی سختی در پیش داریم، چون هر دو تیم سیاه جامگان و صبا به ۳ امتیاز بازی احتیاج داشتند بنابراین، این بازی پراسترس بود.
وی افزود: بازیکنان ما فکر کردند که به راحتی میتوانند تیم سیاه جامگان را شکست دهند ولی در یک هفته اخیر به بازیکنان تأکید کردم که باهوش باشند و از فرصتها استفاده کنند.
مرفاوی با بیان این که شروع بازی بازیکنان صبا خوب نبود، اظهار کرد: با صحبتهایی که شد، بازیکنان ما کم کم متعادلتر بازی کردند و از جناح چپ دو گل تاکتیکی به ثمر رساندند.
سرمربی صبای قم با بیان اینکه رقابت با تیمی که میخواهد بازی مستقیم انجام دهد خیلی سخت است، تأکید کرد: بازیکنان ما در بخش میانی زمین بازی همیشگی را انجام ندادند و افت داشتند ولی در بخش دفاعی بهتر عمل کردند.
افت صبا را جبران میکنیم
وی افزود: در هفته آینده سعی میکنیم این افت را جبران کنیم تا بتوانیم در بازی آینده شرایط خوبی داشته باشیم.
مرفاوی اضافه کرد: اگر بازیکنان ما باهوشتر عمل میکردند میتوانستند از فضای خالی که به وجود میآمد استفاده کنند ولی از این فرصتها استفاده نشد.
سرمربی تیم صبای قم نسبت به ارتقای این تیم در جدول لیگ برتر ابراز امیدواری کرد و در مورد بازی میثم مجیدی در دفاع چپ برای نخستین بار گفت: میثم مجیدی بعد از چند هفته اولین بازی را انجام داد. چون مجیدی در حمله رو به جلو بهتر عمل میکند، به دفاع چپ منتقل شد.
وی گفت: اینکه بدنش هنوز به این جا عادت نکرده مقداری زمان میخواهد ولی همین که در این بازی ثمربخش بود خدا را شکر میکنیم که تفکر ما جواب داد.
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