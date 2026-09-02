هاشمی محجوب: «بعثت نوجوان» میدان دادن به نسل جهاد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام هاشمی محجوب، مدیر مؤسسه هادی و مجری دوره گفتمانی «بعثت نوجوان»، با اشاره به برگزاری این دوره اظهار کرد: دوره «بعثت نوجوان» از برنامههای بنیاد نوجوان سازمان تبلیغات اسلامی است که مؤسسه هادی مسئولیت اجرا و مدیریت برگزاری آن را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه مسئله اصلی این دوره تغییر نگاه به نوجوان است، افزود: نوجوان نباید صرفاً مخاطب پیامها و برنامههای تربیتی باشد؛ بلکه باید بهعنوان یک ظرفیت فعال، مسئولیتپذیر و نقشآفرین در میدان جامعه شناخته شود.
مدیر مؤسسه هادی با اشاره به پیوند مفهوم «بعثت نوجوان» با جهاد تصریح کرد: بعثت به معنای برانگیختن و حرکت دادن است و امروز باید ظرفیت نوجوانان را برای حضور در میدانهای واقعی فعال کرد. جهاد نیز صرفاً یک عنوان یا یک حوزه خاص نیست؛ بلکه حضور آگاهانه و مسئولانه برای حل مسائل جامعه است.
هاشمی محجوب ادامه داد: «بعثت نوجوان» تلاش دارد میان تربیت و میدان پیوند برقرار کند؛ یعنی نوجوان در کنار رشد فکری و هویتی، فرصت مسئولیتپذیری و نقشآفرینی واقعی در جامعه را نیز پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر نوجوان را آیندهساز میدانیم، نباید نقش او را به آینده موکول کنیم. نوجوان باید از امروز دیده شود، به او اعتماد شود و برای حضور در میدانهای اجتماعی و جهادی به او نقش واقعی داده شود.
«بعثت نوجوان» در حقیقت دعوتی برای برانگیختن نسل نوجوان به احساس مسئولیت، ورود به میدان و ساختن آینده از امروز است.
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