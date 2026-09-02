تکاور بهمئی در عملیات مقابله با پهپاد متجاوز به شهادت رسید

سید ابوذر دیماد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سید مالک موسویتبار، متولد ۱۳۷۰ و از اهالی روستای تنگگر بخش ممبی شهرستان بهمئی، صبح چهارشنبه ۱۱ شهریورماه در جریان انجام مأموریت و عملیات مقابله با تحرکات پهپاد متجاوز به شهادت رسید.
وی افزود: این تکاور در راه انجام وظیفه و دفاع از امنیت کشور جان خود را فدا کرد و با شجاعت در برابر تهدیدات دشمن ایستاد.
معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد با تسلیت این شهادت به خانواده و مردم بهمئی گفت: شهید موسویتبار با جانفشانی در مسیر دفاع از امنیت ملی، نام خود را در میان شهدای مدافع وطن ماندگار کرد و شهادتش برگ افتخار دیگری برای شهرستان شهیدپرور بهمئی است.
دیماد افزود: جزئیات مراسم تشییع و تدفین این شهید والامقام متعاقباً اعلام خواهد شد.
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