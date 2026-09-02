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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۲

تکاور بهمئی در عملیات مقابله با پهپاد متجاوز به شهادت رسید

تکاور بهمئی در عملیات مقابله با پهپاد متجاوز به شهادت رسید

یاسوج- معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد از شهادت «سید مالک موسوی‌تبار»، تکاور اهل بهمئی، در جریان عملیات پدافندی مقابله با پهپاد متجاوز در منطقه آغاجاری خبر داد.

سید ابوذر دیماد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سید مالک موسوی‌تبار، متولد ۱۳۷۰ و از اهالی روستای تنگ‌گر بخش ممبی شهرستان بهمئی، صبح چهارشنبه ۱۱ شهریورماه در جریان انجام مأموریت و عملیات مقابله با تحرکات پهپاد متجاوز به شهادت رسید.

وی افزود: این تکاور در راه انجام وظیفه و دفاع از امنیت کشور جان خود را فدا کرد و با شجاعت در برابر تهدیدات دشمن ایستاد.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد با تسلیت این شهادت به خانواده و مردم بهمئی گفت: شهید موسوی‌تبار با جان‌فشانی در مسیر دفاع از امنیت ملی، نام خود را در میان شهدای مدافع وطن ماندگار کرد و شهادتش برگ افتخار دیگری برای شهرستان شهیدپرور بهمئی است.

دیماد افزود: جزئیات مراسم تشییع و تدفین این شهید والامقام متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6935083

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    نظرات

    • حق‌جو IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      16 1
      پاسخ
      زنده باد نام و یاد شهید
    • ناشناس IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      16 1
      پاسخ
      روحش شاد انشالله با شهدا در کنار پیغمبر می‌باشند امین
    • فرهاد IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      14 1
      پاسخ
      یادش گرامی
    • مهدی IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      13 1
      پاسخ
      واقعا خودمو جای این شهید بزرگوار میذارم از خودم خجالت میکشم.قابل توجه بعضی‌ها که انگار نه انگار کشور درجنگه.فقط فکر منافع خودشونن
    • کشاورز البرزی خادم سردار سلیمانی.رضا ازاد IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      12 1
      پاسخ
      روحش شاد راهش پر رهرو باد جانم فدای سید و مولایمان رهبر و مقتدایمان امام خامنه ای عزیز
    • احمد IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      3 0
      پاسخ
      درود خدا بر ارواح تمام شهدای ایران زمین و خداوند یاری کند تمام رزمندگان حق
    • ابرانی IR ۰۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      1 0
      پاسخ
      درودبرمردان بزرگی که درراه وطن ازجان ومالشان گذشتن درود
    • محمد حسین ۰۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش تا ابد گرامی باد مرد بزرگ
    • حمید IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      1 0
      پاسخ
      شهدا رحمت الله علیه شمع محفل بشریتند

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