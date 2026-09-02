به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در اجلاسی که با حضور وزرای اقتصاد کشورها و غول های هوش مصنوعی برگزار شد، آمریکا به اعضای اجلاسG۲۰ فشار آورد تا رویکردی عدم مداخله گرایانه نسبت به قانونمندسازی فناوری در پیش بگیرند و از ایجاد مقررات برای فناوری اجتناب کنند.

اهداف آمریکا تا حد زیادی با طرز تفکر شرکت های بزرگ هوش مصنوعی که تقریبا همه آنها آمریکایی هستند، همخوانی دارد. آنها خواهان قوانین کمتر برای کسب وکارهای در حال رشد خود یا شکل دادن مقررات در هنگام تدوین آنها در سراسر جهان هستند. الزامات دولت فدرال آمریکا اگر به کند شدن عرضه مدل های جدید منجر شود یا شرکت ها را وادار به تغییر عملکرد محصولاتشان برای برطرف کردن نگرانی های امنیتی کند، ممکن است به سودآوری این صنعت ضربه بزند.

مایکل کراتسیوس مشاور فناوری آمریکایی که یکی از میزبانان اجلاس دو روزه در ایالت کارولینا است، از کشورها خواست «اصول کارولینا» را اجرا کنند. شرکت ها در این اجلاس توافق کردند از تدوین قوانین کاملا جدید برای هوش مصنوعی اجتناب کنند و در عوض روی نوشتن قوانین برای وضعیت های جدید که این فناوری را دربر می گیرد، تمرکز کنند.

به گفته وی دولت چین نیز این اصول را امضا کرد اما نسخه ای از این سند را ارائه نکرد و سفارت چین نیز به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی نداده است. کراتسیوس در سخنرانی برای نمایندگان کشورهای این گروه گفت: سیاستگذاران نیازی ندارند هر نوآوری را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهند و نباید هر فناوری نوظهوری را به عنوان یک چالش سیاستگذاری خاص در نظر بگیرند.

در این اجلاس تیم تراون هم بنیانگذار آنتروپیک قرار است سخنرانی کند. مارک زاکربرگ، ایلان ماسک و دمیس هسابیس از شرکت گوگل دیپ مایند از طریق ویدئو کنفرانس در این اجلاس سخنرانی کردند.

هسابیس از مقامات G۲۰ خواست تست های ایمنی برای سیستم های هوش مصنوعی راه اندازی کنند.

زاکربرگ نیز گفت کشورها نباید مدل های هوش مصنوعی وزن باز را محدود کنند. آنها نوعی از مدل های هوش مصنوعی هستند که به طور عمومی برای عناصر هسته ای قابل دسترسی هستند. زاکربرگ درهفته های اخیر سعی کرده شرکتش را به عنوان یک پیشرو در زمینه مدل های وزن باز ارائه کند و محدودیت ها ممکن است بلندپروازی های او را خراب کند. وی همچنین از قوانین فناوری اتحادیه اروپا گله کرد و گفت سیاست اروپا جلوی پیشرفت شرکت ها را می گیرد.

این نشست یکی از مجموعه گردهمایی‌هایی است که طی ماه‌های آینده و در آستانه اجلاس سرانG ۲۰ در ماه دسامبر در میامی، در شهرهای مختلف آمریکا برگزار می‌شود.