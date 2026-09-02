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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۶

استاندار بوشهر: وحدت شیعه و اهل‌سنت سرمایه اجتماعی استان است

استاندار بوشهر: وحدت شیعه و اهل‌سنت سرمایه اجتماعی استان است

بوشهر- استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت و انسجام ملی گفت: مردم شیعه و اهل‌سنت استان بوشهر با حفظ باورها و هویت‌های مذهبی خود، هدف مشترکی برای اعتلای ایران اسلامی دنبال می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در دیدار با شیخ محمد جمالی امام جمعه اهل‌سنت کنگان، وحدت، همدلی و انسجام ملی را از نیازهای مهم کشور دانست و اظهار داشت: تجربه استان بوشهر نشان داده است که شیعه و اهل‌سنت در کنار یکدیگر می‌توانند با حفظ باورها و هویت‌های مذهبی، در مسیر منافع کشور حرکت کنند.

استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت حفظ این سرمایه اجتماعی افزود: رفع مشکلات و دغدغه‌های اهل‌سنت مورد تأکید مدیریت استان است و از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان کنگان انتظار داریم در این زمینه با جدیت تلاش کنند.

وی با اشاره به جایگاه علما و ائمه جمعه اهل‌سنت خاطرنشان کرد: شخصیت‌های دینی و علمای اهل‌سنت نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی، آرامش اجتماعی و هدایت نسل جوان دارند.

زارع همچنین از مواضع وحدت‌آفرین امام جمعه اهل‌سنت کنگان و تأکید وی بر همبستگی مسلمانان قدردانی کرد.

کد مطلب 6935074

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