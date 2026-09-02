به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در دیدار با شیخ محمد جمالی امام جمعه اهل‌سنت کنگان، وحدت، همدلی و انسجام ملی را از نیازهای مهم کشور دانست و اظهار داشت: تجربه استان بوشهر نشان داده است که شیعه و اهل‌سنت در کنار یکدیگر می‌توانند با حفظ باورها و هویت‌های مذهبی، در مسیر منافع کشور حرکت کنند.

استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت حفظ این سرمایه اجتماعی افزود: رفع مشکلات و دغدغه‌های اهل‌سنت مورد تأکید مدیریت استان است و از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان کنگان انتظار داریم در این زمینه با جدیت تلاش کنند.

وی با اشاره به جایگاه علما و ائمه جمعه اهل‌سنت خاطرنشان کرد: شخصیت‌های دینی و علمای اهل‌سنت نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی، آرامش اجتماعی و هدایت نسل جوان دارند.

زارع همچنین از مواضع وحدت‌آفرین امام جمعه اهل‌سنت کنگان و تأکید وی بر همبستگی مسلمانان قدردانی کرد.