محمد صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های آموزش و پرورش تنکابن اظهار کرد: هنرستان‌ها یکی از برنامه‌های مهم ما با رویکرد افزایش مهارت دانش‌آموزان هستند و در همین راستا طی یک سال گذشته بیش از ۳۰ قلم تجهیزات برای کارگاه‌های هنرستان‌ها از جمله چرخ‌های خیاطی، موتور، تابلوهای برق و تجهیزات رایانه‌ای تأمین و تجهیز شده است.

وی آموزش خانواده را یکی دیگر از برنامه‌های مستمر آموزش و پرورش دانست و افزود: در طول سال گذشته تلاش کردیم تقریباً در تمامی مدارس جلسات آموزش خانواده برگزار شود و از خانواده‌ها دعوت می‌کنیم در این جلسات حضور فعال داشته باشند.

مدیر آموزش و پرورش تنکابن تصریح کرد: آموزش خانواده موجب هماهنگی بیشتر میان اولیا و مربیان در مسیر تربیت دانش‌آموزان می‌شود و در این جلسات مسائل، چالش‌ها و آسیب‌های مرتبط با مدرسه و دانش‌آموزان مطرح و بررسی می‌شود.

صالحی با بیان اینکه جلسات آموزش خانواده یک‌طرفه نیست، گفت: خانواده‌ها نیز می‌توانند در این جلسات مشارکت داشته باشند و موضوعات و دغدغه‌های خود را مطرح کنند تا با شناخت و همکاری بیشتر اولیا و مربیان، زمینه آموزش و تربیت بهتر دانش‌آموزان فراهم شود.

وی همچنین توانمندسازی معلمان را از برنامه‌های همیشگی آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: در سال گذشته بیش از ۷۰ درصد معلمان در دوره‌های توانمندسازی، حداقل در یک دوره شرکت کردند و این دوره‌ها در مقطع ابتدایی نمود بیشتری داشته است.

مدیر آموزش و پرورش تنکابن درباره حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار نیز اظهار کرد: شناسایی این دانش‌آموزان در دستور کار قرار دارد و در این زمینه از ظرفیت دستگاه‌هایی مانند کمیته امداد و همچنین نهادهای خیریه استفاده می‌کنیم.

صالحی ادامه داد: در زمینه تأمین لباس فرم، برخی لوازم کمک‌آموزشی و دیگر هزینه‌های مورد نیاز، حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار با همکاری مجموعه‌های مرتبط دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اختصاص اعتبار برای سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان گفت: حدود ۷۵۰ میلیون تومان اعتبار برای ایاب و ذهاب دانش‌آموزان اختصاص داده شده است.

اجرای پروژه مهر

مدیر آموزش و پرورش تنکابن با اشاره به آغاز فرایند پروژه مهر از خردادماه امسال اظهار کرد: در آستانه بازگشایی مدارس قرار داریم و پروژه مهر امسال از خردادماه آغاز شد و در قالب این طرح، ثبت‌نام دانش‌آموزان، سازماندهی معلمان، برنامه‌ریزی برای توزیع به‌موقع کتب درسی و توانمندسازی معلمان دنبال شده است.

صالحی با اشاره به شرایط متفاوت آغاز سال تحصیلی امسال گفت: امسال بازگشایی مدارس در شرایطی انجام می‌شود که کشور حوادثی را پشت سر گذاشته و دانش‌آموزان عزیزی به شهادت رسیده‌اند و ملت ایران نیز مقاومت خوبی از خود نشان داده است؛ بنابراین سال تحصیلی جدید را با توجه به این شرایط آغاز می‌کنیم.

وی درباره برنامه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در مدارس تنکابن نیز گفت: یکی از موضوعات مهم، مدیریت مصرف انرژی و مقابله با کمبود گاز و انرژی است و دولت نصب پنل‌های خورشیدی را با جدیت دنبال می‌کند.

مدیر آموزش و پرورش تنکابن افزود: مطالعات اولیه نصب پنل خورشیدی در ۱۹ مدرسه انجام شده و امیدواریم این طرح به‌زودی وارد مرحله اجرا شود. در حال حاضر مقرر شده این طرح با استفاده از اعتبارات دولتی انجام شود و ممکن است در ادامه بخشی از آن با مشارکت خیرین نیز اجرا شود.

صالحی همچنین از اجرای طرح‌های عمرانی و بهسازی مدارس خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۲ مدرسه با همکاری شهرداری در زمینه سرویس‌های بهداشتی، آبخوری و زیباسازی در حال انجام کار هستند و پیمانکار مربوطه در این مدارس مشغول فعالیت است.

وی طرح شهید عجمیان را از دیگر برنامه‌های اجراشده در تابستان برشمرد و اظهار کرد: این طرح با هدف زیباسازی و آماده‌سازی مدارس اجرا می‌شود و در حال حاضر عملیات مربوط به ۳۰ مدرسه در قالب این طرح در حال اجرا است.

مدیر آموزش و پرورش تنکابن گفت: اجرای طرح شهید عجمیان از دبستان شهید همت روستای سپیداب بخش نشتارود آغاز شد و در مدارس دیگر نیز ادامه دارد که شامل نقاشی و زیباسازی، اصلاح آبخوری‌ها و سرویس‌های بهداشتی، تعمیرات و برخی اقدامات مربوط به تجهیزات مدارس است.

صالحی با اشاره به تداوم تکمیل کارگاه‌های هنرستان‌ها افزود: تکمیل و تجهیز کارگاه‌های هنرستان‌ها نیز از برنامه‌هایی است که در تابستان دنبال کردیم.

وی همچنین درباره اجرای طرح «حامی» در تنکابن گفت: طرح حامی یک طرح کشوری برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی است که به آموزش بیشتری نیاز دارند و با توجه به نیاز دانش‌آموزان به‌ویژه در پایه‌های اول و دوم ابتدایی، این طرح در تابستان در حال اجرا است.

مدیر آموزش و پرورش تنکابن ادامه داد: بیش از ۲ هزار دانش‌آموز در قالب طرح حامی در حال دریافت آموزش هستند و همکاران ما نیز در اجرای این برنامه مشارکت دارند.

صالحی با اشاره به اجرای طرح «آوا» نیز گفت: طرح آوا با هدف افزایش آگاهی اولیا و دانش‌آموزان دوره ابتدایی در حال اجرا است و برنامه‌های آن به صورت مجازی و حضوری دنبال می‌شود.

وی در پایان با اشاره به نزدیک بودن آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: امروز دهم شهریورماه است و زمان زیادی تا بازگشایی مدارس باقی نمانده و برنامه‌های مربوط به آغاز سال تحصیلی در حال پیگیری و اجرا است.