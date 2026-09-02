حقوق بشر یمن: حمله آمریکا به مراسم عروسی در ایران جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت المسیره یمن، در پی جنایت وحشیانه آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک، هیئت ملی حقوق بشر یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با شدیدترین عبارات، تجاوز وحشیانه و خائنانه آمریکا را که شامگاه سه‌شنبه، یک منطقه مسکونی و یک مراسم عروسی را در استان هرمزگان جمهوری اسلامی ایران، هدف قرار داد، محکوم می‌کند.

هیئت حقوق بشر یمن افزود: این جنایت که در آمار اولیه منجر به شهادت دو نفر و زخمی شدن ۲۰ غیرنظامی بی‌گناه دیگر از جمله زنان و کودکان شد، یک جنایت جنگی تمام عیار و نقض آشکار حقوق بشردوستانه بین المللی و کنوانسیون‌های ژنو است؛ کنوانسیون‌هایی که حمله به اماکن غیرنظامی و مناطق مسکونی را جرم می‌دانند.

در ادامه این بیانیه آمده است که مسئولیت کامل قانونی این خون‌های بی‌گناه ریخته شده و ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان، بر عهده دولت تروریست آمریکاست و ما خواستار انجام تحقیقات سریع و مستقل بین المللی درباره این جنایت وحشیانه و محاکمه عاملان آن در دادگاه‌های بین المللی به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی که مشمول گذشت زمان نمی‌شوند، هستیم.

هیئت ملی حقوق بشر یمن در ادامه با تاکید بر حق ملت‌ها برای دفاع از خود، حاکمیت و امنیتشان اعلام کرد که هر توجیهی برای حمله به غیرنظامیان تحت هر بهانه‌ای مردود است و ما از نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر می‌خواهیم مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرند، به سیاست استانداردهای دوگانه و گزینشی پایان داده و موضع روشنی در محکومیت این جنایت و جلوگیری از تکرار آن اتخاذ کنند.

در پایان این بیانیه آمده است که خون این شهروندان بی‌گناه ایرانی هدر نخواهد رفت و همچون لکه ننگی بر پیشانی همه کسانی خواهد ماند که در این جنایت مشارکت، آن را توجیه و یا در برابر آن سکوت کردند.

این بیانیه بعد از آن صادر شد که شب گذشته، ارتش تروریستی آمریکا در ادامه جنایات خود علیه غیرنظامیان و تجاوز به خاک کشورمان، یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک در استان هرمزگان را هدف قرار داد که طبق آخرین آمار ده‌ها نفر شهید و زخمی شدند.

بامداد امروز، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از افزایش شمار شهدای حمله آمریکا به این مراسم عروسی در شهر کوهستک شهرستان سیریک به چهار نفر خبر داد.

وی افزود: متأسفانه یک کودک نیز در میان شهدای این حادثه قرار دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با محکوم کردن این حمله، گفت: جزئیات بیشتر حادثه و وضعیت مجروحان پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.