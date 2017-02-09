تیم ها در نیم فصل دوم قوی تر شده اند/ صنعت نفت سقوط نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی عصر امروز پنج شنبه پس از شکست تیمش در برابر استقلال خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: بازی دو تیم بسیار متعادل بود ولی ما در نواختن ضربات نهایی بی دقت بودیم.

وی افزود: هم نفت و هم استقلال، فوتبال رو به جلویی انجام دادند و امروز همه شاهد یک فوتبال زیبا از سوی این دو تیم خوزستانی بودند ولی گل تیم استقلال به شکل عجیبی وارد دروازه ما شد.

کریمی گفت: نفت بازی را با سه دفاع آغاز کرد ولی بعد آن را تبدیل به چهار دفاع کرد تا شاید به گل برسد ولی موفق به این کار نشدیم تا این بازی را واگذار کنیم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با اشاره به اینکه ما پنج بازیکن جدید به تیم اضافه کردیم، گفت: هر چهار روز یک بازی داریم و فرصت هماهنگی به دست نیاوردیم. اگر سرعت انجام بازی های لیگ برتر اینگونه پیش برود باید مثل قرص خوردن، هر هشت ساعت یک بار باید بازی کنیم.

کریمی گفت: زلیکانی و نوروزی دو مهاجم خود را با بدشانسی به علت مصدومیت از دست دادیم و اکنون با کمبود مهاجم مواجه شده ایم هر چند گفته می شود زلیکانی به زوری به تیم اضافه می شود.

وی در خصوص نتایج تیمش در نیم فصل دوم نیز گفت: واقعیت این است که خیلی از تیم ها قوی تر شده اند. شما پرسپولیس را که کنار بگذارید، خیلی از تیم‌ها تفاوت کردند مثلا صبا،‌ ذوب آهن را در اصفهان برد و ما هم سپاهان را ضمن آنکه ماشین‌سازی که از ۶ بازی خانگی‌اش دو امتیاز گرفته بود امروز سپاهان را در اصفهان برد.

کریمی عنوان کرد: از سویی نفت آبادان هم در بازی های پایانی نیم فصل اول هم خوب بازی نکرد و این کار را ما را سخت کرد.

سرمربی نفت آبادان در مورد احتمال سقوط تیمش با این روند نیز گفت: چنین اتفاقی به هیچ وجه رخ نخواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و یکم لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز دو تیم خوزستانی استقلال خوزستان و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با یک گل به سود آبی ها به پایان رسید.