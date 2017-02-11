پیروزی رئال مادرید مقابل اوساسونا/ تیم زیدان صدر جدول را پس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه شب و در ادامه هفته بیست و دوم رقابتهای لالیگا تیم های اوساسونا و رئال مادرید به مصاف یکدیگر رفتند. این بازی که به میزبانی اوساسونا انجام گرفت با برتری ۳ بر یک تیم رئال مادرید خاتمه یافت.

کریستیانو رونالدو در دقیقه ۲۴ بازی با ضربه خود که اشتباه دروازه بان اوساسونا را بدنبال داشت تیم رئال مادرید را پیش انداخت. این گل را لنون در دقیقه ۳۳ پاسخ داد. این بازیکن در حالت تک به تک با ناواس دروازه رئال را گشود.

در نیمه دوم تیم رئال مادرید برای گلزنی فشار حملات خود را افزایش داد و در دقیقه ۶۲ توسط ایسکو به گل برتری دست پیدا کرد. در دقیقه ۹۳ نیز لوکاس واسکز گل سوم و تیر خلاص را وارد دروازه میزبان کرد تا رئال مادرید به ۳ امتیاز شیرین خارج از خانه دست یابد.

شاگردان زیدان با این برد ۴۹ امتیازی شدند و به صدر جدول بازگشتند. بارسلونا با ۴۸ امتیاز بار دیگر در رده دوم جدول قرار گرفت.

رئال مادرید دو بازی معوقه را نیز در پیش دارد.