سالار عقیلی در جشنواره «عصر» در آنکارا می خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، این خواننده محبوب روز یکشنبه یکم اسفند در آیین افتتاحیه جشنواره فیلم «عصر» به صورت زنده کنسرت برگزار می کند.

سالار عقیلی در آیین اختتامیه نیز به صورت زنده کنسرت اجرا خواهد کرد.

در این جشنواره فیلم هایی چون «ایتالیا ایتالیا» (مهدی صباغ زاده)، «برف» (مهدی رحمانی)، «جامه دران» (حمیدرضا قطبی)، «۳۶۰ درجه» (سام قریبیان)، «خشکسالی و دروغ» (پدرام علیزاده)، «عادت نمی کنیم» (ابراهیم ابراهیمان)، «کفشهایم کو» (کیومرث پوراحمد)، «سلام بمبئی» (قربان محمدپور)، «مرگ ماهی» (روح اله حجازی)، «ماحی» (داود خیام)، «به دنیا آمدن» (محسن عبدالوهاب)، «لانتوری» (رضا درمیشیان)، «قندون جهیزیه» (علی ملاقلی پور)، «آرایش غلیظ» (حمید نعمت الله) و «جاودانگی» (مهدی فردقادری) و «نیم» (بهمن کامیار) به رقابت خواهند پرداخت.

همچنین از هنرمندانی که در این آیین حضورشان قطعی شده می توان به شهرزاد کمالی زاده، مارال فرجاد، آناهیتا افشار، محمدرضا غفاری، مجید صالحی، افشین هاشمی، ساره بیات، پانته آ پناهی ها، مریم کاظمی، ساره بهرامی، حامد کمیلی، اتابک نادری، یاسر جعفری، روزبه بمانی، امین زندگانی، الیکا عبدالرزاقی، مهرداد صدیقیان، علی شادمان، سحر زکریا، مرجانه گلچین، سودابه بیضایی، رویا تیموریان اشاره کرد.

نخستین جشنواره فیلم «عصر» از یکم تا سوم اسفند ماه سال جاری در شهر آنکار، ترکیه برگزار خواهد شد.