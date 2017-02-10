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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶

سردار سلامی در جمع خبرنگاران:

مردم عکس‌العمل سنگینی به بزک‌ کردن آمریکا نشان می‌دهند

مردم عکس‌العمل سنگینی به بزک‌ کردن آمریکا نشان می‌دهند

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: اگر کسی مُبَلِّغ کاهش سطح دشمنی آمریکا و بزک کردن آن باشد، مورد پذیرش واقع نمی‌شود و مردم عکس‌العمل سنگینی نشان می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی در حاشیه راهپیمایی امروز ۲۲ بهمن، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ملت ایران امسال نیز مانند سال‌های گذشته حضور باشکوه و پررنگی را رقم زده‌اند، اظهار داشت: مردم ایران هر سال با توجه به ابعاد توطئه دشمنان انقلاب اسلامی بر خود لازم می‌دانند که در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور یافته و پایبندی خود به نظام اسلامی و انقلاب و امام و رهبری را اثبات کنند.

وی افزود: جمعیت راهپیمایان ۲۲ بهمن هر سال نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد و این نشان می‌دهد که ملت ایران همیشه بر پای آرمان‌ها ثابت قدم هستند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در پاسخ به سؤالی مبنی بر بزک کردن چهره آمریکا و خوب نشان دادن در آستانه انتخابات از سوی برخی چهره‌های سیاسی، تأکید کرد: در کشور ما مردم نسبت به آمریکا احساس دشمنی دارند و آمریکا را بزرگترین دشمن خود و انقلاب اسلامی می‌دانند.

سردار سلامی تصریح کرد: به همین دلیل است که اگر کسی هم بخواهد مروج و مُبلّغ این فرهنگ باشد که سطح دشمنی آمریکا کاهش یافته و بخواهد آن را بزک کند، مورد پذیرش واقع نمی‌شود و مردم عکس‌العمل سنگین و جدی نشان می‌دهند.

سردار سلامی با بیان اینکه مردم پس از ۳۸ سال نشان دادند همچنان به آرماهای امام راحل و انقلاب پایبند هستند، افزود: مردم در مقابل هر تهدیدی ایستاده اند و این تهدیدات هیچ اثری در اراده ملت ایران ندارد.

وی افزود: این روند به رغم همه تلاشهایی که دشمنان ما انجام می دهند توقف ناپذیر است.

کد مطلب 3903007

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