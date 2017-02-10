به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی در حاشیه راهپیمایی امروز ۲۲ بهمن، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ملت ایران امسال نیز مانند سال‌های گذشته حضور باشکوه و پررنگی را رقم زده‌اند، اظهار داشت: مردم ایران هر سال با توجه به ابعاد توطئه دشمنان انقلاب اسلامی بر خود لازم می‌دانند که در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور یافته و پایبندی خود به نظام اسلامی و انقلاب و امام و رهبری را اثبات کنند.

وی افزود: جمعیت راهپیمایان ۲۲ بهمن هر سال نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد و این نشان می‌دهد که ملت ایران همیشه بر پای آرمان‌ها ثابت قدم هستند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در پاسخ به سؤالی مبنی بر بزک کردن چهره آمریکا و خوب نشان دادن در آستانه انتخابات از سوی برخی چهره‌های سیاسی، تأکید کرد: در کشور ما مردم نسبت به آمریکا احساس دشمنی دارند و آمریکا را بزرگترین دشمن خود و انقلاب اسلامی می‌دانند.

سردار سلامی تصریح کرد: به همین دلیل است که اگر کسی هم بخواهد مروج و مُبلّغ این فرهنگ باشد که سطح دشمنی آمریکا کاهش یافته و بخواهد آن را بزک کند، مورد پذیرش واقع نمی‌شود و مردم عکس‌العمل سنگین و جدی نشان می‌دهند.

سردار سلامی با بیان اینکه مردم پس از ۳۸ سال نشان دادند همچنان به آرماهای امام راحل و انقلاب پایبند هستند، افزود: مردم در مقابل هر تهدیدی ایستاده اند و این تهدیدات هیچ اثری در اراده ملت ایران ندارد.

وی افزود: این روند به رغم همه تلاشهایی که دشمنان ما انجام می دهند توقف ناپذیر است.