به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی در حاشیه راهپیمایی امروز ۲۲ بهمن، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ملت ایران امسال نیز مانند سالهای گذشته حضور باشکوه و پررنگی را رقم زدهاند، اظهار داشت: مردم ایران هر سال با توجه به ابعاد توطئه دشمنان انقلاب اسلامی بر خود لازم میدانند که در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور یافته و پایبندی خود به نظام اسلامی و انقلاب و امام و رهبری را اثبات کنند.
وی افزود: جمعیت راهپیمایان ۲۲ بهمن هر سال نسبت به سال قبل افزایش مییابد و این نشان میدهد که ملت ایران همیشه بر پای آرمانها ثابت قدم هستند.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در پاسخ به سؤالی مبنی بر بزک کردن چهره آمریکا و خوب نشان دادن در آستانه انتخابات از سوی برخی چهرههای سیاسی، تأکید کرد: در کشور ما مردم نسبت به آمریکا احساس دشمنی دارند و آمریکا را بزرگترین دشمن خود و انقلاب اسلامی میدانند.
سردار سلامی تصریح کرد: به همین دلیل است که اگر کسی هم بخواهد مروج و مُبلّغ این فرهنگ باشد که سطح دشمنی آمریکا کاهش یافته و بخواهد آن را بزک کند، مورد پذیرش واقع نمیشود و مردم عکسالعمل سنگین و جدی نشان میدهند.
سردار سلامی با بیان اینکه مردم پس از ۳۸ سال نشان دادند همچنان به آرماهای امام راحل و انقلاب پایبند هستند، افزود: مردم در مقابل هر تهدیدی ایستاده اند و این تهدیدات هیچ اثری در اراده ملت ایران ندارد.
وی افزود: این روند به رغم همه تلاشهایی که دشمنان ما انجام می دهند توقف ناپذیر است.
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