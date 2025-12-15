  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱:۱۶

یک کشته و دو مجروح در تصادف پژو و موتورسیکلت در جاسک

یک کشته و دو مجروح در تصادف پژو و موتورسیکلت در جاسک

جاسک - تصادف پژو ۴۰۵ با موتورسیکلت در جاسک یک کشته و دو مجروح برجا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در حادثه‌ای دلخراش که دوشنبه شب در بخش لیردف شرق شهرستان جاسک رخ داد، تصادف بین یک پژو ۴۰۵ و موتورسیکلت یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت.

راکب موتورسیکلت که اهل یکی از روستاهای این بخش بود که بلافاصله پس از تصادف به درمانگاه شبانه‌روزی منتقل شد اما جان خود را از دست داد. دو سرنشین خودرو نیز برای مداوا به بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) جاسک منتقل شدند.

تحقیقات در خصوص علت وقوع این حادثه ادامه دارد. منطقه لیردف به‌طور مداوم شاهد وقوع تصادفات رانندگی است که نگرانی‌های زیادی را در پی داشته است.

کد خبر 6690738

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها