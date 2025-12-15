یک کشته و دو مجروح در تصادف پژو و موتورسیکلت در جاسک

به گزارش خبرنگار مهر، در حادثهای دلخراش که دوشنبه شب در بخش لیردف شرق شهرستان جاسک رخ داد، تصادف بین یک پژو ۴۰۵ و موتورسیکلت یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت.
راکب موتورسیکلت که اهل یکی از روستاهای این بخش بود که بلافاصله پس از تصادف به درمانگاه شبانهروزی منتقل شد اما جان خود را از دست داد. دو سرنشین خودرو نیز برای مداوا به بیمارستان خاتمالانبیاء (ص) جاسک منتقل شدند.
تحقیقات در خصوص علت وقوع این حادثه ادامه دارد. منطقه لیردف بهطور مداوم شاهد وقوع تصادفات رانندگی است که نگرانیهای زیادی را در پی داشته است.
