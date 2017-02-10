معرفی نامزدهای جایزه استلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، ۱۲نویسنده استرالیایی به عنوان نامزدهای راه یافته به فهرست اولیه جایزه استلا معرفی شده‌اند.

این فهرست از میان ۱۸۰ کتاب شرکت کننده و توسط هیات داوری انتخاب شده‌اند و موضوع‌هایی از نژادپرستی تا خشونت در برابر زنان و اعتیاد را دربرگرفته‌اند.

هیات داوران با صدور اعلامیه‌ای فهرست امسال را برای موضوع آنها و سنگینی محتوایی که بیشتر کارها را به سمت پژوهش‌های مستند و کتاب غیرداستانی می‌برد تحسین کرد.

همچنین در این بیانیه آمده است: به نظر می‌رسد بیشتر این نویسندگان به مسایل ملی مهم مرتبط با مسایل زنان توجه دارند و قصد دارند تا از نظر سیاسی بیشتر دیده و شنیده شوند و منبعی برای فضای عمومی جامعه خود محسوب شوند.

این جایزه به یاد استلا مایلز فرانکلین اهدا می‌شود و بنیان‌گذاران آن نام کوچک این نویسنده برجسته تاریخ استرالیا را بر روی این جایزه که ملهم از جایزه کتاب برای نویسندگان زن بریتانیا (اورنج سابق) راه‌اندازی شده گذاشته‌اند.

جایزه استلا به آثار نویسندگان زن استرالیایی تعلق می‌گیرد . آثار ادبی، داستانی و غیرداستانی که سال ۲۰۱۶ توسط نویسندگان زن استرالیایی منتشر شده بودند،‌ در این رقابت شرکت داشتند.

به برنده این جایزه یک چک ۵۰ هزار دلاری اهدا می شود.

فهرست اولیه این جایزه عبارت است از:

«بین گرگ و سگ» نوشته جورجیا بلین

«ویکتوریا: ملکه» نوشته جولیا برد

«مسابقه نفرت» نوشته ماکسین بندا کلارک

«پوم و الکساندر» نوشته کاترین دی سن فال

«دور از ساحل: در ورای سیم‌های منوس و نائورو» نوشته مدلین گلیسون

«بهمن» نوشته جولیا لی

«یک حادثه مشتق» نوشته امیلی مگوایر

«مکان‌های مرتفع» نوشته فیونا مک‌فارلین

«تلف شده: داستان الکل، غم و مرگ در بریسبن» نوشته السپت میور

«موزه عشق مدرن» نوشته هیتر رز

«در حال مرگ: یک خاطره» نوشته کوری تیلور

«رسانه و قتل عام» نوشته سونیا وومارد

فهرست نهایی این رقابت ۸ مارس و نام برنده ۱۸ آوریل اعلام می شود.