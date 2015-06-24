به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این جایزه که یکی از معتبرترین جوایز ادبی در استرالیا شناخته می‌شود رمان سوفی لاگونا را که درباره زندگی یک پسربچه و مشکلات او در زندگی است به عنوان برگزیده انتخاب و معرفی کرد.

ریچارد نویل رئیس هیئت داوران این جایزه که شب گذشته طی یک مراسم رسمی در ملبورن به لاگونا اهدا شد از رمان چشم گوسفند به عنوان یک اثر فوق‌العاده یاد کرد و گفت: داستان عشق و خشم در این داستان به حدی شیرین و در هم تنیده است که هر خواننده‌ای با شروع آن نمی‌تواند از آن دست بکشد.

وی اضافه کرد: جهانی که لاگونا در این رمان به تصویر می‌کشد بسیار زیبا، پرانرژی و منحصر به فرد است.

این رمان پیش از این موفق شد در فهرست نهایی جایزه ادبی استلا 2015 قرار بگیرد این بار در کنار نویسندگانی چون سونیا هارتنت، جوآن لاندن، کریگ شربورن و کریستین پایپر در فهرست نامزدهای نهایی جایزه فرانکلین قرار گرفت و توانست از جمع این نویسندگان به عنوان نویسنده منتخب به جامعه ادبی معرفی شود.

جایزه مایلز فرانکلین یکی از معتبرترین جوایز ادبی استرالیا است که از سال 1957 برگزار می‌شود. این جایزه به برنده خود جایزه نقدی 60 هزار دلاری و به هر یک از راه یافتگان به مرحله نهایی 5 هزار دلار پرداخت می شود.