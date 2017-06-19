به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، جایزه ۶۰ هزار دلاری مایلز فرانکلین که مهمترین جایزه ادبی استرالیا است فهرست نهایی خود را منتشر کرد.

این فهرست برای نخستین بار شامل نام پنج نویسنده‌ای است که برای اولین بار نامزد دریافت این جایزه شده‌اند.

این جایزه که از سال ۱۹۵۷ تاسیس شده تا به یاد نویسنده استلا ماریا سارا مایلز فرانکلین اهدا شود، برای تجلیل از رمانی اهدا می شود که نشان دهنده زندگی استرالیایی باشد.

فهرست نهایی منتخب هیات داوران در سال ۲۰۱۷ عبارت است از:

«یک رویداد منفک شده» نوشته امیلی مگوایر؛ اکتشافی جذاب از دو زن ، یک قتل، رسانه‌ها و مردانگی موجود در یک منطقه

«روزهای آخر آوا لنگدون» نوشته مارک اوفلاین؛ درباره رابطه‌ای همدلانه که با سوء‌برداشت در برابر جامعه قرار می‌گیرد و حاضر به تن دادن به انتظارات متعارف نیست.

«فرصت‌های شغلی درخشان آنها» نوشته رایان اونیل؛ طنزی غنی و سرگرم کننده شامل ۱۵ شرح حال از نویسندگان استرالیا

«انتظار» نوشته فیلیپ سالوم؛ رمانی بسیار ماهرانه و انسانی درباره یک زوج عجیب که هر دو در انتظار کسی یا چیزی هستند که زندگی‌شان را تغییر دهد.

«انقراض» نوشته ژوزفین ویلسون؛ رمانی تیزهوشانه برای کاوش در دوران پیری، غم و اندوه و ندامت و نجات.

ریچارد نویل به عنوان سخنگوی این جایزه، این فهرست را ارایه کننده صداهای مختلف برای تصویر روش‌های متفاوت زندگی در استرالیا دانست.

وی افزود: هیچ یک از این رمان‌ها ارایه کننده ادبیات متعارف استرالیایی نیست و در عین حال هر یک حقیقتی درباره تجربیات استرالیایی را ارایه می‌کند.

برنده این جایزه ۶۰ هزار دلاری ۷ سپتامبر معرفی خواهد شد.

این جایزه نخستین بار در سال ۱۹۵۷ به پاتریک وایت برای رمان «ووس» اهدا شد و از آن پس هر سال یک برنده انتخاب کرده است.