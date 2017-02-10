به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه دوره ششم دوره‌های آموزشی سالانه شعر جوان کشور (آفتابگردان‌ها) پنج شنبه ۲۱ بهمن ماه در مجتمع آدینه شهر تهران برگزار شد.

این مراسم با حضور شاعران جوان برگزیده دوره ششم و چند تن از اساتید و شاعران مطرح کشورمان، از جمله میلاد عرفانپور، دکتر اسماعیل امینی و سید محمد جواد شرافت برگزار شد.

در ابتدای این مراسم میلاد عرفانپور مدیر دفتر شعر موسسه شهرستان ادب، ضمن خوش آمد گوئی به شاعران جوان به توضیحاتی در مورد دوره های آموزشی شعر جوان انقلاب اسلامی پرداخت. او گفت دوره های آموزشی شعر جوان انقلاب اسلامی، با هدف پرکردن کمبود های مسئله آموزش در شعر، در سال ۸۹ راه اندازی شده است. وی افزود: برنامه های مختلفی در طول سالهای متمادی در کشورمان برگزار شده ولی خلاء بزرگی که در این برنامه ها به چشم میخورد، بحث آموزش است. معمولا مسئله ی آموزش، در جشنواره ها و کنگره ها، از مسائل جنبی و کم رنگ است و می توان گفت، شاید ۹۰ درصد از بودجه ی ادبی کشور صرف رویکرد نمایشی شعر می شود و ذات شعرو مسئله آموزش سهم ناچیزی از برنامه هاست.

وی در ادامه به نیازهای شاعران جوان پرداخت و گفت: برنامه های جامع برای پرورش فکری و ادبی شاعران جوان نیاز است و این شاعران نیاز دارند که با اهل شعر و اساتید این حوزه آشنا شوند.

پر رنگ بودن آموزش، در دوره آفتابگردان ها

شاعر مجموعه " بی تو نبودن" در ادامه به تبیین و تشریح برنامه های دوره ششم پرداخت و گفت: در این دوره نیز همانند دوره های قبل، ۳ اردوی آموزشی برای بانوان و آقایان در نظر گرفته شده که هر اردو شامل چندین کارگاه نقد با حضور اساتید مطرح و کارگاه شعر و همچنین کلاسهای مختلف آموزشی خواهد بود. او اضافه کرد: علاوه بر این اردوها، نقد مکتوب، نقد تلفنی و سیر مطالعاتی هدف داری برای شاعران جوان تدارک دیده شده است و بعد از اتمام این یک سال، ۱۰ الی ۱۵ درصد شاعران جوان، بر اساس پیشرفت و میزان مشارکت در برنامه های مختلف، به عنوان اعضای تکمیلی دوره انتخاب خواهند شد.

وی در آخر گفت: از دیگر برکات این دوره ها، دید و بازدید شاعران جوان با شاعران و اساتید مطرح کشورمان است و با وجود برنامه های تفریحی در اردوهای آموزشی، ذات این اردوها آموزشی ست و امید است شاعران جوان، از این فرصت به دست آمده نهایت استفاده را جهت تعالی شعر خود ببرند.

یاد بگیریم که ما انسانیم

در ادامه دکتر اسماعیل امینی، به نمایندگی از اساتید دوره، مطالب مهمی را به شاعران جوان حاضر در اردو ارائه کرد و گفت: شعر به آدمی چیزهائی می افزاید، شاعر، نگاه نافذی به جهان پیدا می کند، ممکن است در این راه شهرت هم پیدا کند و احترام مردم را در پی داشته باشد ولی این نکته را نباید فراموش کند که قبل از هر چیزی او یک انسان است.

شاعر مجموعه «دلقک و شاعر دربار» ادامه داد: زمان دانشجوئی، استادی همیشه به ما می گفت، ادب نفس، مقدم بر ادب درس است. امینی اضافه کرد: اولین چیزی که باید قبل از شعر و شاعری یاد بگیریم این است که ما انسانیم و هر چه می آموزیم، باید بر این جنبه بیافزاید. او افزود:

این استاد دانشگاه گفت: بزرگی می گفت هر شرایطی که برایتان پیش آمد، یادتان باشد که هویت خود را گم نکنید و مسائل بنیادی خود را در تحولات از یاد نبرید. تجربه ثابت کرده که برخی، در سختی ها و آسانی ها خیلی از بدیهیات را زیر پا گذاشته اند.

شاعر، نیازمند یادگیری ست

نویسنده کتاب «جلسه شعر» در ادامه اظهار داشت: بیشتر شاعران، دچار شلختگی، بی نظمی و ... هستند و فکر میکنند اینها لوازم شاعری ست در صورتی که این مسائل ناهنجار، از عوارض شاعری ست. ما نقش های متعددی به خود می گیریم ولی جامعه با نقشهای ما کاری ندارد. ما باید یاد بگیریم، در هر موقعیت نقش خود را به درستی ایفا کنیم، ما در اتوبوس مسافریم، در خانواده فرزند یا پدر هستیم، در اداره کارمند. وی در آخر خاطر نشان کرد: یادمان نرود که ما در هر مرحله ای که از شعر باشیم نیازمند یادگیری هستینم.