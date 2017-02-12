به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس پیش از شروع دربی، افزود: تمرینات خوبی را در هفته گذشته پشت سر گذاشتهایم. البته هیچ کار خاص و اضافهای نکردهایم. مثل همیشه تمرینات را انجام دادیم و اردو گذاشتیم. بچهها هم سر حال هستند و شرایط خیلی خوبی وجود دارد.
وی که با سابقه بیشترین حضور در دربیها در فوتبال ایران رکورددار است، درباره ارزیابی خود از شرایط بازی و اینکه اکثریت کارشناسان انتظار پیروزی پرسپولیس را دارند، ادامه داد: طبیعی است پرسپولیس دارای شانس بیشتر خوانده شود، چون نه استقلال، بلکه هیچ یک از تیمهای لیگ برتر در حال حاضر در سطح پرسپولیس بازی نمیکنند. با این وجود خوب میدانیم دربی جای خودش را دارد و جدای از همه بازیها است. مشکلات و مسائل خاص خودش را دارد ولی در هر حال ما در شرایط عالی آماده این بازی میشویم.
خوردبین درباره شائبههایی که برای به تساوی کشیدن شدن بازی پس از مراسم چهارشنبه شب مطرح شد، اضافه کرد: اصلا چنین چیزی نیست. این مراسم ارتباطی به دربی نداشت. اسپانسر دو تیم، مراسمی را تدارک دیده و طبیعی بود که از هر دو باشگاه بخواهد در برنامه حاضر باشند. شاید نتیجه تساوی در این شرایط برای استقلالیها خوب باشد اما ما دنبال مساوی نیستیم. اصلا در فکر و مخیله بچهها نمیگنجد که بخواهند بدون سه امتیاز از این بازی بیرون بیایند. هواداران هم به این حرفها توجه نکنند. این حرفها را میزنند تا ما و هوادارانمان را تحت تاثیر قرار بدهند. البته بچههای ما مغرور نیستند و هیچ حریفی حتی استقلال را دست کم نمیگیرند.
سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس درباره غیبت کمال کامیابینیا و شرایط سایر بازیکنان تصریح کرد: جای کمال که خالی است ولی پرسپولیس با این مسائل دچار ضعف نمیشود. برانکو مربی فهیم و توانایی است. کاش کمال بود ولی حالا هم که نشد حتما جایگزین خوبی در نظر میگیرد. آن روز وقتی کمال سه اخطاره شد، من در چهره برانکو اصلا نگرانی ندیدم و فکر میکنم او همان زمان در حالی که بازی با تراکتورسازی تمام نشده بود، میدانست میخواهد برای دربی چه کار کند.
خوردبین در پایان گفت: ما که شک نداشتیم پرسپولیسیها چند روز زودتر بلیتها را تمام میکنند. فقط از آنها میخواهیم هر اتفاقی هم افتاد فقط به تشویق پرسپولیس و حمایت از بچهها بپردازند و اجازه ندهند هیچ مسالهای حواس آنها را از این موضوع پرت کند. همانطور که ما نمیگذاریم تمرکزمان از سمت بازیها و موفقیت در آنها برای هواداران به سمت مساله دیگری برود.
نظر شما