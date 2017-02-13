نخستین جشنواره رسانه و آسیب های اجتماعی در اهواز  برگزار می شود

سید خلف موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم مقابله با آسیب های اجتماعی گفت: شهرداری ها در حوزه کنترل آسیب های اجتماعی از جایگاه خاصی در کلان شهرها برخوردار هستند و با توجه به سندهای بالادستی باید در راستای حمایت های اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه گام بردارند.

وی هدف از برگزاری جشنواره رسانه و آسیب های اجتماعی را سیاستگذاری در حوزه رسانه های مکتوب و مجازی برای کنترل و آگاهی بخشی در این خصوص عنوان کرد و افزود: این جشنواره که در سال جاری توسط سازمان فرهنگی -ورزشی شهرداری اهواز برگزار می شود، به بررسی نقش رسانه ها در حوزه آسیب های اجتماعی و چگونگی آگاه بخشی به افکار عمومی در این حوزه می پردازد.

موسوی اولویت بندی آسیب های اجتماعی، تقویت سیاست های اجتماعی در زمینه مدیریت آسیب ها و تقویت برنامه های مبتنی بر هویت دینی، ملی و قومی را ضروری دانست و عنوان کرد: تقویت برنامه ها برای ایجاد نشاط اجتماعی، هماهنگی بین بخش های مختلف دولت و سازمان های مردم نهاد در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و سیاست گذاری مناسب در حوزه های رسانه ای از جمله برنامه های شهرداری اهواز برای کنترل و مقابله با آسیب های اجتماعی است.

شهردار اهواز با اظهار اینکه در این جشنواره برنامه های جنبی متعددی نیز پیش بینی شده است، گفت: دبیر نخستین جشنواره رسانه و آسیب های اجتماعی به زودی نحوه شرکت در این جشنواره و زمان برگزاری آن را اعلام می کند.