به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی در مراسم آغاز به کار کارگاه آموزش تخصصی تربیت مربی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر نزدیک شدن ناجا به مردم و عهده داری نمایندگی نظام توسط کلانتری ها و همچنین نگرانی های ایشان در این زمینه گفت: از اهداف مهم ناجا در عرصه آموزش جلب رضایت شهروندان است که این مهم در چارچوب طرح تحول کلانتری ها و در سه سطح کوتاه ، میان و بلندمدت پیگیری می شود.

وی افزود: پلیس پیشگیری در سطح کوتاه مدت برنامه ای برای بهبود وضعیت معیشت کارکنان کلانتری ها در دست اقدام دارد که از جمله می توان به برنامه برای بهبود سطح دستمزد و اضافه کار و همچنین بالابردن سهم بهره برداری کارکنان کلانتری ها از امکانات سازمانی و دیگر بسته های رفاهی اشاره کرد که در بهبود عملکرد کارکنان کلانتری ها تأثیر بسزایی خواهد داشت.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با تأکید بر خواست فرمانده معظم کل قوا مبنی توسعه کمی و کیفی کلانتری ها ، گسترش آنها در تمام نقاط کشور و قانون گرایی کارکنان آن اظهار کرد: در بخش بهبود کمی کلانتری ها و گسترش آنها ناجا قصد دارد نیروهای شاغل در کلانتری و پاسگاه ها را افزایش دهد و از سوی دیگر از انتقال نیروهای کلانتری ها به سایر بخش های آن جلوگیری کند.

سردار شرفی به تعریف سرانه مشخص به عنوان تنخواه برای کلانتری ها به منظور پوشش هزینه های جاری و همچنین نوسازی ناوگان خودرویی آنها از دیگر برنامه ها و اقدامات ناجا برای بهبود کمی کلانتری ها اشاره کرد.

وی اضافه کرد: در راستای بهبود سطح کیفی کلانتری ها نیز برنامه هایی در دست اجرا داریم که کم کردن حجم بورکراسی اداری از مهم ترین این برنامه ها ست.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در مجموعه نیروی انتظامی رده های متعددی وجود دارد که هر یک دستورالعمل های ویژه خود را برای کلانتری ها تنظیم کرده اند که روی هم رفته می توان اذعان کرد که چندین هزار دستورالعمل در موارد بی شماری برای کلانتری ها وجود دارد که حجم کم نظیری در کاغذبازی اداری را در این بخش موجب می شود.

سردار شرفی تصریح کرد: ما معتقدیم کلانتری ها باید روی کارهای عملیاتی متمرکز شوند و کمتر به انجام کارهای ستاد بپردازند و همچنین محدود کردن تشریفات در این بخش از برنامه های جدی پلیس پیشگیری است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا خاطر نشان کرد: انتظار داریم با انجام برنامه های ذکر شده در حوزه کلانتری ها شاهد افزایش ۲۰ درصدی رضایتمندی شهروندان از عملکرد این بخش از نیروی انتظامی باشیم.

سردار شرفی به بحث آموزش در نیروی انتظامی پرداخت و اظهارکرد: نیروی انتظامی در ۲ سال گذشته به بحث آموزش توجه بیشتری داشته است و این به دلیل شرایط خاصی است که در ناجا وجود داشت و آسیب هایی که گهگاه برای کارکنان و شهروندان ایجاد می شد و همچنین رخدادهایی که ناخودآگاه، شأن ناجا را با خطر مواجه می کرد.

وی افزود: به همین دلیل در قرارگاه جهادی تربیت و آموزش به ریاست فرمانده ناجا که نقش سیاست گذاری و مشخص کردن خط مشی های کلان آموزشی نیروی انتظامی را دارد تصمیم بر نوع متفاوتی از آموزش گرفته شد که براساس راهبرد ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر تأکید بیشتر بر آموزش مهارت ها تا میزان ۷۰ درصد بنیان گذاشته شده است.

این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان کرد: در این دو سال که برنامه ریزی در بحث آموزش شده ، یکی از پلیس های پیشرو در این عرصه پلیس پیشگیری بوده است که ۱۰ کارگاه آموزشی دوره کوثر در همین بازده زمانی برگزار کردیم و ۴ هزار تن از کارکنان پلیس پیشگیری در رده های مختلف را به ویژه در کلانتری ها آموزش داده ایم.

وی ادامه داد: پلیس پیشگیری اولویت بندی خود در آموزش را در درجه نخست مدیران و در مرحله بعد به تربیت مربی اختصاص داد که نظرسنجی ها از رضایت نسبی آموزش دیدگان از کیفیت دوره ها حکایت دارد.

رئیس پلیس پیشگیری اظهار کرد: با توجه به اینکه ۷۰ درصد از حجم نیروی انسانی ناجا را پلیس پیشگیری و کلانتری ها و پاسگاه ها تشکیل می دهند روشن است که امکان آموزش همه کارکنان برای ما میسر نبود، بنابراین ما اقدام به استخدام نیروی های زبده و خبره کرده ایم و کارگاه هایی را برای تربیت مربی ترتیب دادیم.

این مقام ارشد انتظامی اضافه کرد:این افراد پس از اتمام دوره به آموزش دیگران می پردازند و این مهارت و دانش را در سطح پلیس پیشگیری عمومی می کنند.

وی خاطر نشان کرد: از جمله تأکیدات آموزشی پلیس پیشگیری آشنایی با قوانین مربوط به حرفه پلیسی و آیین نامه های سازمان و صیانت از کارکنان و همچنین بهبود کیفیت خدمات از سوی پرسنل به شهروندان است.

سردار شرفی مدیریت بحران ، جلوگیری از امنیتی شدن موضوعات ساده و جلوگیری از انباشت پرونده های قضائی در کلانتری ها را از دیگر اهداف آموزشی پلیس پیشگیری دانست.

کارگاه سه روزه آموزش تخصصی تربیت مربی کلانتری ها در ۶ حوزه کاری ویژه این بخش از نیروی انتظامی توسط پلیس پیشگیری در دانشگاه علوم انتظامی برگزار شد.