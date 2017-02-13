راه های روستایی فسا مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید باران و طغیان رودخانه ها که از بامداد امروز آغاز شده سبب مسدود شدن برخی از راه های روستایی شهرستان فسا شده است.

بر اساس گزارش ستاد مدیریت بحران شهرستان فسا، محور قدیم فسا به استهبان و مسیر روستای خورانگان به طرف شیبکوه تا اطلاع ثانوی مسدود است.

از رانندگانی که قصد سفر به شهرستان استهبان دارند خواسته شده تا از مسیر پلیس راه فسا به این منطقه عزیمت کنند.

همچنین ساعاتی پیش نیز آبگرفتگی سبب بروز مشکلاتی در منطقه خندق زاهدشهر فسا شده بود که با تلاش نیروهای امدادی اهالی این منطقه به مکان ایمن منتقل شدند.

واحدهای مسکونی شهرک شهید جاویدی این شهرستان نیز که به دلیل سیلابی شدن این منطقه دچار مشکل شده بودند به طور کامل تحلیه شده است.