۸ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۳۲

بازگشایی محور مسجدسلیمان –هفتکل پس از انسداد ناشی از طغیان رودخانه‌ها

اهواز- مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان اعلام کرد: محور مسجدسلیمان – هفتکل که به دلیل طغیان رودخانه‌های فصلی در محدوده پل سی‌مایلی مسدود شده بود، بازگشایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال بارش‌های اخیر و طغیان رودخانه‌های فصلی، محور ارتباطی مسجدسلیمان – هفتکل در محدوده پل سی‌مایلی دچار انسداد شد. نیروهای راهداری بلافاصله در محل حاضر شده و با به‌کارگیری ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز، نسبت به رفع موانع و ایمن‌سازی مسیر اقدام کردند تا امکان تردد ایمن برای کاربران جاده‌ای فراهم شود.

مرکز مدیریت راه‌های خوزستان با تأکید بر ناپایداری شرایط جوی و احتمال بروز روان‌آب‌ها و طغیان‌های مقطعی، از رانندگان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از ترددهای غیرضروری در محورهای مواصلاتی استان خودداری کنند و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ دریافت کنند.

