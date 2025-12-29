به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال بارشهای اخیر و طغیان رودخانههای فصلی، محور ارتباطی مسجدسلیمان – هفتکل در محدوده پل سیمایلی دچار انسداد شد. نیروهای راهداری بلافاصله در محل حاضر شده و با بهکارگیری ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز، نسبت به رفع موانع و ایمنسازی مسیر اقدام کردند تا امکان تردد ایمن برای کاربران جادهای فراهم شود.
مرکز مدیریت راههای خوزستان با تأکید بر ناپایداری شرایط جوی و احتمال بروز روانآبها و طغیانهای مقطعی، از رانندگان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از ترددهای غیرضروری در محورهای مواصلاتی استان خودداری کنند و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راهها را از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ دریافت کنند.
نظر شما