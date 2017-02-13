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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۰

امیر شاه صفی:

فرمانده معظم کل قوا از عملکرد نیروی هوایی ارتش رضایت دارند

فرمانده معظم کل قوا از عملکرد نیروی هوایی ارتش رضایت دارند

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا نسبت به نیروی هوایی شاخص ارزیابی ما در این نیروی الهی است و خداوند را شاکریم و افتخار می کنیم که معظم له از عملکرد نهاجارضایت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خلبان حسن شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش در مراسم اختتامیه ششمین همایش سالیانه مشترک معاونین عملیات و روسای بازرسی ایمنی یگان‌های این نیرو، گفت: هم اکنون نیروی هوایی ارتش به یاری خداوند متعال، بهره‌گیری از رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا و اتکا به دانش متخصصین و پیشکسوتان دارای جایگاه رفیعی بین سلسله مراتب فرماندهی است.

وی افزود: دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) نسبت به نیروی هوایی شاخص ارزیابی ما در این نیروی الهی است و خداوند را شاکریم و افتخار می کنیم که معظم له از عملکرد نهاجا رضایت دارند و آن را تحسین می کنند.

امیر شاه صفی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ۸ سال دفاع مقدس اظهار داشت: شهدا برترین و بهترین الگوی ما  برای سعادت دنیوی و اخروی هستند که لازم است زندگی، منش و اقدامات اثرگذار آنها را  مورد مطالعه قرار داده و از آن درس بگیریم.

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: از جمله ویژگی های بارز نیروی هوایی ارتش اقدام به موقع و  سرعت عمل در کار است و این خصوصیت از همان روزهای آغازین انقلاب در این نیروی الهی وجود داشته است.  

وی خطاب به معاونین عملیات و روسای بازرسی یگان های تابعه نیروی هوایی ارتش گفت: شما نفرات برجسته و فرماندهان آینده این نیرو هستید و برای مجموعه نهاجا ارزش فراوانی دارید که باید با همتاسازی و پرورش نفرات برتر آینده این نیرو را تضمین کنید.

امیر شاه صفی در پایان خلبانان و فرماندهان را به تعامل بیش از پیش با عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات سفارش و اظهار امیدواری کرد: با عملکرد مناسب و انجام ماموریت‌های محوله به نحو شایسته بتوانیم نظر مثبت مقام معظم رهبری را بیش از پیش نسبت به نیروی هوایی جلب کنیم.

کد مطلب 3906292

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