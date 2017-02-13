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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۴۳

ترامپ امروز با نخست وزیر کانادا دیدار خواهد کرد

ترامپ امروز با نخست وزیر کانادا دیدار خواهد کرد

رئیس جمهور آمریکا در پیامی از دیدار امروز خود با نخست وزیر کانادا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پیام توئیتری اعلام کرد که امروز با نخست وزیر کانادا دیدار خواهد کرد.

وی در این توئیت آورده است: در دیدار امروز خود با «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا و گروهی از تجّار برجسته این کشور، درباره اوضاع زنان در محیط کار به بحث و رایزنی خواهم پرداخت.

لطفاً این بخش را اضافه فرمائید.
شبکه تلویزیونی «سی اِن اِن» به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس در این باره اعلام کرد که در ادامه برنامه دیدار رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر کانادا، طرفین قرار است با شرکت در یک میزگرد درباره وضعیت زنان در محیط کار به گفتگو بپردازند.

در همین راستا، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که دو کشور تصمیم دارند با تشکیل یک گروه کاری به این موضوع بپردازند.

کد مطلب 3906447

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