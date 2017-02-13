ترامپ امروز با نخست وزیر کانادا دیدار خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پیام توئیتری اعلام کرد که امروز با نخست وزیر کانادا دیدار خواهد کرد.

وی در این توئیت آورده است: در دیدار امروز خود با «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا و گروهی از تجّار برجسته این کشور، درباره اوضاع زنان در محیط کار به بحث و رایزنی خواهم پرداخت.

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شبکه تلویزیونی «سی اِن اِن» به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس در این باره اعلام کرد که در ادامه برنامه دیدار رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر کانادا، طرفین قرار است با شرکت در یک میزگرد درباره وضعیت زنان در محیط کار به گفتگو بپردازند.

در همین راستا، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که دو کشور تصمیم دارند با تشکیل یک گروه کاری به این موضوع بپردازند.